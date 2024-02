Dreamlight Valley: „Rettungskrallen“ lösen & Sulley freischalten

Mit dem Monster-AG-Update könnt ihr das blaue flauschige Monster Sulley in euer Tal holen. Wie in Disney Dreamlight Valley üblich, müsst ihr dafür eine bestimmte Aufgabe abschließen. Wir helfen euch durch die Quest „Rettungskrallen“ und dabei, Sulley freizuschalten.

Das Reich von Monster AG betreten

Um Sulley überhaupt finden zu können, müsst ihr das Traumschloss in eurem Tal betreten und die entsprechende Tür in das Reich der Monster AG freischalten. Lauft auf die dritte Ebene mit Türen und sucht nach dem Eingang direkt neben der Tür von „Die Schöne und das Biest“.

Hinter dieser Tür befindet sich das Reich der Monster AG in Disney Dreamlight Valley. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Um das Reich der Monster AG betreten zu können, müsst ihr mit der Tür interagieren und Merlin herbeirufen. Der Zugang kostet euch 15.000 Münzen. Wie ihr in Dreamlight Valley schnell Geld verdienen könnt, erklären wir euch im verlinkten Artikel.

Lachabteilung betreten

Hinter der Tür kommt ihr in einen geschlossenen Bereich. In der Lachabteilung dahinter befinden sich Sulley und Mike. Schaut euch im Raum gut um und sammelt die Notizen, die Erinnerungen in eurer Sammlung freischalten. Eure Aufgabe ist es, die Tür zur Lachabteilung zu untersuchen.

Die Tür zur Lachabteilung ist dieses große Tor gegenüber des Eingangs zum Reich der Monster AG. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Untersucht ihr das Tor, erfahrt ihr, dass der Bereich nur für Monster zugänglich ist. Eure nächste Aufgabe lautet also, euch etwas zu suchen, womit ihr euch als Monster verkleiden könnt. Alles, was ihr bereits in eurer Garderobe habt, zählt hierbei nicht. Ihr könnt euch auch kein Outfit selbst gestalten. Die notwendige Verkleidung findet ihr im Schrank neben dem Eingang.

In diesem Schrank, links neben dem Eingangstor, findet ihr die Verkleidung. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Öffnet den Beutel in eurem Inventar und schon habt ihr einige Kopf-Accessoires zur Auswahl. Rüstet ein paar Ohren und den Helm aus und verändert optional eure Hautfarbe in grün, blau oder was euch sonst in der Auswahl gefällt. Die Fantasie-Haut findet ihr unter Garderobe ⇒ Körper ⇒ Farbe. Die Augen könnt ihr unter Garderobe ⇒ Augen ⇒ Pupille anpassen. Mit eurem neuen Äußeren könnt ihr dann endlich die Lachabteilung durch das Eingangstor betreten.

Putzen und Kaffee holen für Sulley

Sprecht anschließend mit Sulley und er berichtet euch davon, dass ihr ganz viel Strom für Monstropolis generieren müsst – die Mission „Rettungskrallen“ startet. Eure erste Aufgabe als Praktikant oder Praktikantin ist es, 8x Party-Müll und 4x Schneckenschleim wegzuräumen. Lauft dafür durch die gesamte Halle und haltet Ausschau nach diesen beiden Unreinheiten:

Haltet Ausschau nach diesem Müllhaufen links (8x) und nach dem Schneckenschleim rechts (4x). (Bildquelle: Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Sprecht im Anschluss mit Sulley und er wird euch darum bitten, für ihn und für Mike Kaffee zu holen. Es geht dabei nicht um irgendeinen Kaffee, sondern um zwei spezielle Rezepte. Begebt euch zurück zu dem Raum, in dem ihr gestartet seid und schaut zur Wand mit der Kaffeemaschine. Rechts neben der Kaffeemaschine findet ihr alle notwendigen Zutaten, die ihr für die Mischungen braucht.

Sulleys Kaffee besteht aus 5x Kaffeebohne Mikes Kaffee, das Glotzkowski Spezial, besteht aus 1x Kaffeebohne, 1x milchfreier Schreier, 3x Zucker

Habt ihr die Zutaten für die beiden Kaffee zusammengemixt, dann bringt sie direkt zu Mike. Damit ist dieser Teil der Aufgabe „Rettungskrallen“ abgeschlossen. Im Anschluss an das Gespräch will euch Mike seine Fähigkeiten präsentieren und der Strom fällt aus. Jetzt liegt es an euch, das Monster wieder zurückzuholen.

Sicherungen finden und Stromleitungen überprüfen

Als erstes müsst ihr das Notfallhandbuch MAFT (Monster AG Facility Team) ausfindig machen. Das Handbuch findet ihr direkt auf einem der ersten Schreibtische in der Halle. Das folgende Bild zeigt euch, wonach ihr suchen müsst:

Hier findet ihr das Notfallhandbuch MAFT für Sulley. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Lauft mit dem Handbuch zu Sulley und gebt es ihm. Er wird euch auf die Suche nach drei Sicherungen schicken, die ihr für die Reparatur des Stromkastens benötigt.

Eine Sicherung findet ihr ganz hinten in der Halle auf einem roten Werkzeugschrank. Eine weitere Sicherung liegt auf einem Schreibtisch neben dem Monitor. Noch eine Sicherung findet ihr auf einem weiteren Schreibtisch, ganz am Anfang der Halle.

Hier seht ihr alle drei Fundorte der Sicherungen für „Rettungskrallen“. (Bildquelle: Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Mit allen drei Sicherungen im Gepäck rennt zu Sulley und dem Stromkasten. Interagiert mit dem Stromkasten und baut die Sicherungen ein. Dadurch fließt der Strom wieder durch die Leitungen, die ihr als nächstes überprüfen müsst.

Haltet Ausschau nach unterbrochenen Kabeln auf dem Boden oder Stromsteckern, die nicht in der Wand stecken. Manche Unterbrechungen verstecken sich unter den gelben Flaschenwagen, die ihr einfach zur Seite schieben könnt. Insgesamt müsst ihr zehn Stromleitungen überprüfen. Das folgende Bild zeigt euch, wonach ihr suchen müsst:

Findet insgesamt zehn solcher Unterbrechungen in den Stromleitungen, um Sulley zu helfen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Nachdem ihr die zehn Fehler behoben habt, kehrt Mike wieder zurück. Sprecht noch mit Sulley, um die Quest „Rettungskrallen“ abzuschließen. Um Sulley freischalten zu können, müsst ihr jetzt noch Mike überzeugen. Das tut ihr, in dem ihr seine Aufgabe „Den Preis im Auge“ löst.

