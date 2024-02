Dreamlight Valley: „Keime im Überfluss“ lösen & Mike heilen

Mike Glotzkowski hat ein großes Problem mit Keimen und das bekommt ihr auch in Disney Dreamlight Valley zu spüren. Mit seiner Aufgabe „Keime im Überfluss“ wird er euch auf eine teilweise unangenehme Mission schicken und wir helfen euch dabei, sie zu lösen.

Aufgabe „Keime im Überfluss“ freischalten

Nachdem ihr die Aufgaben „Rettungskrallen“ und „Den Preis im Auge“ gelöst habt, sind euch die beiden Monster aus der Monster AG ins Tal gefolgt. Jetzt könnt ihr euch daran machen, die Charaktere zu leveln. Die erste Mission von Mike schaltet ihr frei, wenn ihr die folgenden Anforderungen erfüllt habt:

Freundschaftslevel 2 mit Mike Glotzkowski erreichen

Fortschritte mit Dagobert erzielen

Dagobert Ducks Laden freischalten

Schillernden Strand freischalten

Habt ihr die Anforderungen erfüllt, könnt ihr Mike ansprechen und er wird euch von seiner Angst vor Keimen und giftiger Luft berichten. Die Aufgabe „Keime im Überfluss“ startet damit.

Schutzbrille besorgen

Als erstes bittet euch Mike eine Schutzbrille bei Dagobert zu bestellen. Begebt euch also zum Laden und sprecht mit der Ente. Unter dem Punkt „Anfragen“ wird euch die entsprechende Brille angezeigt. Bei Release des Monster-AG-Updates gibt es noch einige Anzeige-Bugs. Solltet ihr also nicht sicher sein, welcher Gegenstand es ist, dann bestellt einfach den folgenden:

Diese Schutzbrille benötigt ihr für die Aufgabe „Keime im Überfluss“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Diese Schutzbrille kostet euch satte 30.000 Münzen. Wenn ihr nicht genug habt, zeigen wir euch in dem verlinkten Artikel, wie ihr in Dreamlight Valley schnell Geld farmen könnt. Setzt die Schutzbrille auf und kehrt zu Mike zurück.

Zutaten für Mikes Zauberlösung herstellen

Im nächsten Schritt müsst ihr für Mike Zutaten für ein Mittel gegen seine Allergien sammeln. Dafür müsst ihr euch in drei Häuser der Dorfbewohner begeben. Die folgende Liste zeigt euch, was ihr wo finden werdet.

Etwas schleimiges und kaltes aus Mickys Haus: Geht an den Kühlschrank hinten und holt dort die verdächtige Kühlschrankschmiere.

Geht an den Kühlschrank hinten und holt dort die verdächtige Kühlschrankschmiere. Etwas in Goofys Haus, das vor so langer Zeit zappelig und verlockend war: Untersucht den Nachttisch neben dem Bett von Goofy und schnappt euch den getrockneten Angelköder.

Untersucht den Nachttisch neben dem Bett von Goofy und schnappt euch den getrockneten Angelköder. Etwas, das seit Ewigkeiten in Merlins Bibliothek versteckt ist: Durchsucht die lila Tasche, die auf dem Tisch rechts vom Eingang steht und holt euch die uralten Krümel heraus.

Habt ihr alle Zutaten zusammen, dann bringt sie zu Mike, damit er die Lösung zur Beseitigung von Pollen herstellen kann. Öffnet nach dem Gespräch euer Inventar und benutzt die Lösung. Anschließend müsst ihr zehn Blumen im Dorf gießen. Dabei ist es egal, welche es sind und wir geben euch noch den Tipp, die Blume nach dem Gießen einzusammeln, da ihr im nächsten Schritt zehn Blumen für Mike sammeln müsst.

Mikes Kontaktlinse finden

Nachdem ihr Mike die Blumen gebracht habt, stellt ihr fest, dass er immer noch allergisch ist. Die Situation verschlimmert sich sogar, denn Mike verliert beim Niesen seine Kontaktlinse. Gesundheit! Das alles bringt nichts, ihr müsst im nächsten Schritt von „Keime im Überfluss“ nach der Kontaktlinse suchen.

Begebt euch zum Schillernden Strand und nehmt dabei am besten die Treppe von der Friedlichen Wiese aus gesehen. Von hier aus könnt ihr nach links laufen und werdet auf dem Weg zum Fundort der Kontaktlinse auf vier Schnodder-Pfützen stoßen, die ihr mit eurer Gießkanne wegspülen könnt. Das folgende Bild zeigt euch, wo wir die Kontaktlinse gefunden haben.

Mikes Kontaktlinse findet ihr beim Steg am Schillernden Strand in der Nähe des Schädelfelsens. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sammelt die Kontaktlinse ein und bringt sie zurück zu Mike, um die Aufgabe „Keime im Überfluss“ voranzutreiben. Startet Dreamlight Valley neu, solltet ihr die Kontaktlinse nicht einsammeln können. Im Gespräch findet ihr heraus, dass die Allergie von Mike stressbedingt zu sein scheint und der Grund sind Rosa und ihre Berichte. Es liegt jetzt an euch, Mike zu helfen, diese stressige Zeit zu verarbeiten.

„Rosa“-Maske herstellen und „Keime im Überfluss“ abschließen

Als nächstes müsst ihr einige Materialien besorgen, um euch ein Kostüm zu basteln. Ihr benötigt dafür:

15x Stoff: Um eine Bahn Stoff herzustellen, braucht ihr 5x Baumwolle, für 15 Bahnen benötigt ihr 75x Baumwolle. Die Samen könnt ihr bei Goofy auf der Sonnigen Ebene kaufen.

Um eine Bahn Stoff herzustellen, braucht ihr 5x Baumwolle, für 15 Bahnen benötigt ihr 75x Baumwolle. Die Samen könnt ihr bei Goofy auf der Sonnigen Ebene kaufen. 23x Seil: Wie ihr Seile herstellen könnt und was ihr dafür benötigt, erklären wir euch im verlinkten Artikel.

Wie ihr Seile herstellen könnt und was ihr dafür benötigt, erklären wir euch im verlinkten Artikel. 25x Weichholz: Wo ihr welches Holz finden und farmen könnt erklären wir euch ebenfalls in einem weiteren Artikel.

Aus diesen Materialien könnt ihr jetzt die „Rosa“-Maske herstellen. Geht hierfür wieder an eure Werkbank und öffnet dann den Reiter „Funktionelle Gegenstände“. Die „Rosa“-Maske ist entweder gleich oben zu finden oder ihr müsst herunterscrollen.

Setzt die Maske auf und zieht optional ein rotes Oberteil an. Begebt euch wieder zu Mike und sprecht ihn an. Es folgt ein längeres Gespräch, nach dem die Aufgabe „Keime im Überfluss“ abgeschlossen ist. Wenn ihr euer Dreamlight-Valley-Wissen beweisen wollt, bieten wir euch das folgende Quiz an:

