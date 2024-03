The Last Kumite: Trailer zur Uncut-Action & wann kommt der Film?

Wer Gefallen an 80er-Jahren Kampfsport-Filmen hat, darf sich auf den kommenden Mai freuen. Dann soll „The Last Kumite“ erscheinen. Ein erster Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die Martial-Arts-Action. Im Cast finden sich viele bekannte Gesichter aus dem Action- und Kampfsportbereich.

Den Trailer zu „The Last Kumite“ könnt ihr hier anschauen und die Vorfreude auf Mai steigern:

Wann erscheint „The Last Kumite“ auf Blu-ray & DVD?

„The Last Kumite“ erscheint am 16. Mai 2024. Das „Collector’s Steelbook“ sowie die „Limited Mediabook“-Edition mit der 4K-Ultra-HD-Version und Blu-ray kann vorbestellt werden, zum Beispiel bei Amazon oder Mediamarkt:

Für Action-Freunde in Deutschland wichtig: Der Film erscheint auch hierzulande ungeschnitten. „The Last Kumite“ hat „Uncut“ eine FSK-18-Freigabe erhalten. Das Retro-Martial-Arts-Spektakel wurde erfolgreich über Kickstarter finanziert. Über 700 Unterstützer sorgten mit einem Betrag von rund 175.000 Euro dafür, dass der Film verwirklicht werden konnte. Über einen DVD-Release und eine Stream-Version wurde noch nichts bekanntgegeben. Üblicherweise werden die Standard-Versionen der Capelight-Filme etwas verzögert veröffentlicht. Die bislang vorbestellbaren Editionen sind limitiert und dürften ein Sammlerstück unter Action-Fans werden.

The Last Kumite Besetzung & Handlung – wer spielt mit?

„The Last Kumite“ erzählt die Geschichte des Karatekämpfers Michael Rivers (Mathis Landwehr), der sich im Ruhestand befindet. Er wird jedoch vom Business-Man Ron Hall (Matthias Hues) angestachelt, an einem „Kumite“ in Bulgarien, einem Kampfsportturnier, teilzunehmen. Rivers zeigt zunächst kein Interesse, muss seine Meinung jedoch ändern, nachdem seine Tochter entführt wurde. Auch andere Teilnehmer am Kumite werden erst durch Entführungen zum Turnier gebracht.

Sowohl die Handlung und Action als auch der Cast dürften Herzen von Kampfsport-Fans höherschlagen lassen. In der Besetzung findet man mit Mohammed „Michel“ Qissi ein Gesicht, das bereits beim 80er-Jahre-Klassiker „Bloodsport“ (mit Jean-Claude van Damme) zu sehen war (DVD bei Amazon ansehen). Mit Kurt McKinney macht zudem der Star aus „Karate Tiger“ mit (bei Amazon streamen). Weitere Darsteller sind Cynthia Rothrock, David Yeung, Mike Möller und Billy Blanks. Der Soundtrack stammt von Paul Hertzog und Stan Bush, die bereits für die musikalische Untermalung bei „Bloodsport“ und „Kickboxer“ gesorgt haben.

Wer ist Dracko?

Wrestling-Fans, die über den WWE-Tellerrand hinaus schauen, dürften sich vor allem auf den Kumite-Champion Dracko freuen. Der Fighter wird schließlich von Mike D. Vecchio verkörpert.

Mike D. ist in der deutschen Wrestling-Szene unterwegs und als „La Machine de Guerre“ beziehungsweise „War Machine“ aktueller Champion in der Berliner Liga GWF. Auch in der bekannten Liga wXw mischt er erfolgreich mit. Einen Fuß hat Mike D. Vecchio zudem bereits in der Promotion TNA und könnte somit vor dem Sprung in die USA stehen.

Auch andere bekannte deutsche Wrestling-Gesichter sind in dem Film zu sehen. Darunter Erkan Sulcani (auch bekannt aus 4-Blocks), Marius Al-Ani (früherer Teilnehmer bei „Ninja Warrior Germany“, RTL, Quelle: Wrestlingcorner), Crowchester und einer der beiden Bosse der Berliner GWF, Ahmed Chaer.

The Last Kumite: Trailer, Release, DVD

Hinter dem Projekt steckt Sean David Lowe, umgesetzt wurde „The Last Kumite“ von Ross W. Clarkson, der unter anderem bereits mit Undisputed 2 und Teil 3 bei Kult-Action-Filmen mitgewirkt hat (Was ist mit Undisputed 5?). „The Last Kumite“ erscheint am 16. Mai 2024 auf Blu-ray (hier vorbestellen oder direkt beim Vertrieb Capelight ansehen). Bereits am 27. April 2024 gibt es die Fan-Premiere in Düsseldorf, bei der unter anderem Kurt McKinney und Matthias Hues dabei sein werden. Mehr Infos und Tickets zur Premiere gibt es hier.

