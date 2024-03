Sci-Fi-Hit aus 2018: Zocker-Film bekommt neues Level spendiert

Der Start war das erfolgreiche Buch „Ready Player One“ 2011 und später kam es zur gleichnamigen Spielberg-Verfilmung. Nun soll die Fortsetzung folgen.



Filme Facts

Mit dem Buch „Ready Player One“ schaffte Drehbuchautor Ernest Cline seinen literarischen Durchbruch. Positive Kritiken für das Buch häuften sich und wenige Jahre später, im Jahr 2018, dann die Verfilmung durch den bekannten Regisseur und Filmemacher Steven Spielberg. Auch der Film wurde ein Hit. Nun soll es so weit sein und die Fortsetzung rund um die virtuelle Realität Oasis in die Kinos kommen. Was bisher bekannt ist und worauf ihr euch im neuen Teil freuen könnt, erfahrt ihr hier.

Ihr habt „Ready Player One“ noch nicht gesehen? Dann schaut euch den Video-Trailer an:

Anzeige

Ready Player One - Trailer Deutsch

„Ready Player Two“ soll kommen

In einem Interview stand für Ernest Cline bereits kurz nach der Verfilmung des ersten Teils fest, es folgen weitere Bücher. Denn die Geschichte rund um die Computerspielwelt Oasis ist nämlich als Trilogie geplant. So folgte 2020 bereits „Ready Player Two“ als Buch. Für Fans des ersten Film-Teils werden die Herzen jetzt höherschlagen, denn sowohl Spielberg als auch Cline arbeiten bereits an der Umsetzung der Fortsetzung und damit am Film „Ready Player Two“. Wann dieser das Licht der Kinowelt erblicken wird, ist noch unklar. Doch wird sind gespannt, wann es so weit ist und was uns im neuen Teil erwartet.

Anzeige

Noch mehr Sci-Fi findet ihr in unserer Bilderstrecke – klickt euch durch:

Worauf könnt ihr euch im neuen Teil freuen?

In leichter Abwandlung wurde das erste Buch 2018 von Regisseur Spielberg verfilmt. Und für „Ready Player Two“ könnt ihr euch mit Sicherheit auf etwas Ähnliches einstellen. Folgen wir der Grundhandlung des Buchs, setzt die Fortsetzung wenige Tage nach dem Ende des ersten Teils an. Der Schöpfer James Halliday (Mark Rylance) gibt sein Erbe, die Oasis, an Wade Watts (Tye Sheridan) alias Parzival weiter. Dieser erbt auch ein Update für eine Gehirn-Computer-Schnittstelle, die aufgrund möglicher negativer Auswirkungen auf die Menschen unter Verschluss gehalten wurde. Es obliegt an Wade, ob dieses Update eingeführt und welche möglichen Folgen es für die Nutzer der Oasis haben wird. Der Erbe trägt nun die Verantwortung für das weltweit größte Unternehmen, das tägliche von nahezu jeden Menschen auf der Welt genutzt wird – zahlreiche Herausforderungen warten im neuen Teil auf Wade und seine Freunde.



Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.