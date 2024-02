Scary Movie 6: Wird es eine Fortsetzung geben?

Was „Police Academy“ für die Achtziger Jahre war, waren die „Scary Movie“-Filme in den 2000er-Jahren. Angefangen mit einem durchaus lustigen ersten Teil wurde die Reihe mit vielen Fortsetzungen und noch mehr (plumpen) Gags fortgeführt. 2013 erschien der vorerst letzte Teil der Horror-Comedy. Fans und Klamaukenthusiasten fragen sich seitdem, wie es mit einem Release von „Scary Movie“ 6 aussieht.

Die Scary-Movie-Filme sind keine Klassiker für das Cineasten-Auge, dennoch hat die Horrorfilm-Persiflage in bislang fünf Ausgaben ihre Daseinsberechtigung. Die Comedy-Filme, die zahlreiche Abende mit Lachern füllen konnten, haben seit dem ersten Teil aus dem Jahr 2000 eine riesige Fanbase aufbauen können. Es gibt aber derzeit keine Anzeichen dafür, dass die Reihe fortgesetzt wird.

Bislang keine Planungen zu Scary Movie 6

Konkrete Planungen oder gar eine Ankündigung zu „Scary Movie 6“ gibt es bislang nicht. Der bislang neueste Teil sammelte 2014 mehrere Nominierungen für die „Goldene Himbeere“ , eine Preisverleihung für besonders miese Filme. Gleichzeitig spielte der Film aber die Budgetkosten von 20 Millionen US-Dollar an den Kinokassen jedoch auch weit mehr als nur ein (Teil 5 bei Amazon Prime Video ansehen).

Eine Fortsetzung ist nach aktuellem Stand unwahrscheinlich. Die letzten Filme stammen nicht mehr von Marlon und Shawn Wayans sowie Keenon Ivory, die für die ersten Scary-Movie-Teile verantwortlich waren. Die nachfolgenden Teile erreichten nicht mehr den Humor der ersten beiden Scary-Movie-Filme. Daneben wurde der Markt zwischenzeitlich mit weiteren Filmen überspült, die große Kinofilme humorvoll verarbeiten wollten. Mittlerweile ist das Genre aber ausgelatscht und die Nachfrage nach solchen Filmen gering. Über 10 Jahre nach dem letzten Teil gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass ein neuer Scary-Movie-Film erscheinen könnte.

Eine Alternative zu Scary Movie 6?

Die Köpfe hinter dem ersten Scary-Movie-Film, Aaron Seltzer und Jason Friedberg kündigten an, eine neue Parodie produzieren zu wollen. Der Titel „Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue“ zeigt dabei auf den ersten Blick, in welche Richtung der Spaß gehen sollte. Der Release war für 2017 angekündigt, die SciFi-Parodie ist aber ebenfalls nie erschienen. „Star Worlds“ sollte eigentlich die neuen Star-Wars-Filme parodieren. Andere „Highlights“ von Seltzer und Friedberg waren Date Movie, Die Pute von Panem – The Starving Games oder Hangover Girls – Best Night Ever.

In den Scary-Movie-Filmen wurden immer wieder aktuelle Kino-Highlights persifliert. Genügend Material und Bedarf seitens der Zuschauer für einen weiteren Ableger gäbe es also. Bei YouTube finden sich zwar bereits einige angebliche Trailer zu „Scary Movie 6“, hierbei handelt es sich allerdings lediglich um inoffizielle Zusammenschnitte, die von Fans angefertigt wurden.

