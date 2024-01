Adam Sandlers Synchronsprecher: Von James Bond zu War Machine

Die markante Stimme von Adam Sandlers Synchronsprecher bringt gerne zum Lachen. Doch der Verantwortliche ist nicht nur für den Comedy-Schauspieler zuständig, als Geheimagent und Marvel-Held ist er euch bestimmt schon mal zu hören gekommen.

Dietmar Wunder ist seit Beginn der 2000er der Synchronsprecher Adam Sandlers. Habt ihr also Filme wie „Jack & Jill“, „Kindsköpfe“ oder „Murder Mystery“ auf deutsch gesehen, werdet ihr mit Wunders Stimme vertraut sein.

Anzeige

Ganz anders als bei den Komödien stellt Dietmar Wunder seine Stimme auch für Naturdokumentationen von Terra-X zur Verfügung. Auch als Kommentator der Musikdoku „Paul McCartney – Eine Beatles-Legende“ stand er hinter dem Mikrofon. Der gebürtige Berliner ist zudem, neben der Dauerstimme für Adam Sandler, der Synchronsprecher für zwei ziemlich toughe Kerle.

Filme mit Dietmar Wunders Stimme

1998 spricht Wunder das erste Mal die deutsche Stimme von Daniel Craig ein, welcher im Jahr 2006 zum neuen James Bond gekürt wurde. Wunder übernahm die Synchronrolle und ist seitdem die Feststimme von Craig.

Anzeige

Passend zu seiner Stimmrolle als James Bond, hat Dietmar Wunder Finn McMissile, einen britischen Agenten, in Pixars „Cars 2 “ eingesprochen. Neben den 007-Filmen war er auch in Filmen wie „Knives Out“ oder „Logan Lucky“ als Daniel Craig zu hören.

Auch in den Marvel-Filmen lässt sich Wunder finden. Da er seit den 90ern die Feststimme von Cuba Gooding Jr. ist, vertonte er diesen in der Rolle des James Rhodes in „Iron Man“. Gooding Jr. wurde jedoch nach nur einem Film von Don Cheadle ersetzt, der seither Rhodey, alias War Machine, im Marvel Cinematic Universe verkörpert.

In der deutschen Fassung sollte jedoch kein Wechsel des Synchronsprechers stattfinden. Da Wunder seit 1998 Don Cheadle bereits regelmäßig seine Stimme geliehen hat, war die Wahl des Synchronsprechers einfach.

Anzeige

Weitere Arbeiten von Adam Sandlers Synchronsprecher

Sowohl in „Assassin's Creed III“ und „Assassin's Creed Rogue“ nimmt Wunder die Rolle des Haytham Kenway an. Mit Paladine Danse könnt ihr euch in „Fallout 4“ den Synchronsprecher auch als Begleiter an eure Seite ziehen. Treibt es euch eher in die Tiefe der Meere, findet ihr seine Stimme in „BioShock“ als Atlas wieder.

Doch Adam Sandlers Synchronsprecher steht nicht nur hinter dem Mikrofon, er führte auch die Synchronregie für die deutsche Fassung der „American Pie“-Reihe, „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ und „Die Chroniken von Narnia“.

Auch die berühmtesten Filmzitate wurden irgendwann von einem Synchronsprecher eingesprochen. Erkennt ihr den Film anhand des Zitats?

Anzeige

Filmzitate Quiz: Aus welchen Filmen stammen diese Zitate?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.