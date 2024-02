Marvel fehlt der Bösewicht: MCU-Star deutet Auferstehung an

Das Cinematic Universe von Marvel baut in den Phasen 4 und 5 nicht nur eine neue Heldentruppe auf, sondern natürlich auch deren großen Gegenspieler. Thanos-Darsteller Josh Brolin will aufgeschnappt habe, wie das „Kang-Problem“ gelöst werden könnte.

Oberschurke Thanos hat über die Filme und Serien des MCU verteilt schon mehr als ein Mal das Zeitliche gesegnet und durfte wieder zurückkehren. Eine erneute Auferstehung würde also nicht allzu sehr von der Norm abweichen, denkt auch der Darsteller des Bösewichtes Josh Brolin.

Kehrt Thanos zurück?

Im Gespräch mit Comicbook erklärte Brolin, er habe Gerüchte über eine potenzielle Rückkehr gehört. (Quelle: Comicbook). Er sagte dazu:

Ich habe sozusagen durch die Gerüchteküche gehört, dass sie ihn zurückbringen werden. Und es gibt die ‚What if‘-Serie, aber das ist eine andere Art von Thanos und so. Aber ich weiß nicht, ob sie ihn in der Marvel-Welt zurückbringen werden. Ich wusste nicht, dass er der meist getötete Marvel-Bösewicht ist. Man lernt jeden Tag etwas Neues.

Das ist gemeint: Schon in Avengers: Endgame wird Thanos gleich zweimal besiegt. Dazu kommen mehrere Tode in der Serie „What if“, die sich alternativen Szenearien im MCU widmet. Es wäre also durchaus eine Option, den lila Riesen ein weiteres Mal in einem der Filme auftauchen zu lassen.

Brolin ist jedoch vorsichtig bei der Aussage und nennt es bewusst ein Gerücht. Es bleibt also unklar, wie es aufseiten der Bösen weitergeht. Disney trennte sich vom Kang-Darsteller Jonathan Majors, nachdem dieser von einem Gericht wegen Belästigung und Körperverletzung schuldig gesprochen wurde.

Wie geht es weiter im MCU?

Der letzte MCU-Film kam am 7. November 2023 in die Kinos. Ihr könnt The Marvels übrigens ab heute, dem 7. Februar 2024, auf Disney+ streamen. Als Nächstes ist Deadpool 3 für den 26. Juli 2024 geplant, allerdings ohne Josh Brolin als Cable.

Es ist nach wie vor möglich, dass Marvel einen Ersatz für Kang findet und an dem Bösewicht festhält. Das Finale der fünften Phase soll Captain America: Brave New World werden, Release ist für den 14. Februar 2025 geplant.

