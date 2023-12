Marvel feuert Megaschurken – wie geht’s jetzt weiter?

Er gilt als einer der größten Schurken im Marvel-Universum, doch ausgerechnet ihm wird nun endgültig der Stecker gezogen. Und das nicht etwa von sagenumwobenen Helden, sondern von den Marvel-Produzenten selbst.

Das Ende einer Dynastie – So geht es nun weiter

Am 18. Dezember wurde der Schauspieler Jonathan Majors, welcher den Hauptantagonisten des Multiversums, Kang, verkörpert, wegen Belästigung und Körperverletzung an seiner Ex-Freundin Grace Jabbari verurteilt. Aufgrund dessen hat Marvel die Zusammenarbeit mit dem 34-Jährigen eingestellt. (Quelle: Variety)

Doch statt die Rolle neu zu besetzen, ist das Studio zum Entschluss gekommen, den Charakter des Kang komplett aus dem MCU zu verbannen. Laut Screenrant könnte Marvel den Charakter mit einem anderen ikonischen Bösewicht wie Dr. Doom austauschen. Dieser ist der größte Antagonist der Fantastic Four, welche erst noch ins MCU eingeführt werden müssten, daher würde das an sich sehr gut passen. (Quelle: screenrant.com)

Wer ist Kang, der Eroberer?

Kang gilt als einer der größten Antagonisten der Avengers und der Fantastic Four. Er wird erstmals in Loki erwähnt und taucht physisch in „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ auf. Sein Ziel ist es so viele Welten des Multiversums wie möglich einzunehmen. Er ist ein Zeitreisender, was bedeutet, dass mehrere Versionen von ihm aus verschiedenen Zeiten existieren, die jeweils andere Gestalten besitzen. Er hat schon oft gegen die Avengers und die Fantastic Four gekämpft, doch stets verloren. Nebst dem versucht er immer wieder, in seine ursprüngliche Zeit zurückzukehren.

Unter anderem ist er bei einer fehlgeschlagenen Zeitreise auf Dr. Doom getroffen und hat sich eine Identität angeeignet, die seiner glich. Theorien behaupten zudem, dass Kang eventuell von Dr. Doom abstammen könnte. Seinen Charakter durch diesen auszutauschen wäre auch in dieser Hinsicht keine uninteressante Idee. Auch wenn Marvel die Story für Avengers 5 nun komplett umkrempeln will, haben sie noch keine Informationen zu möglichen Verzögerungen verlauten lassen.

