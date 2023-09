Produzent zu Toy Story 5: „Das gab es noch nie“

Disney ist aktuell in Hochform, was die Produktion von Realverfilmungen alter Klassiker angeht. Allerdings kommen auch die Animationsfilme dabei nicht zu kurz. Nachdem Milliarden-Erfolg des Vorgängers ist es kaum verwunderlich, dass sich Disney zu diesem Sequel entschieden hat.

Toy Story 5: Zurück zu den Wurzeln

Am 21. März 1996 stürmten Buzz Lightyear und Woody das erste Mal über die Kino-Leinwand. Seitdem sind viele Jahre vergangen und viele Fortsetzungen erschienen. 2019 ist mit „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ jedoch vorerst das Ende des beliebten Kinder-Abenteuers eingetreten. Nur ein Jahr später wurde dieser Teil mit dem Oscar in der Kategorie „bester animierter Spielfilm“ ausgezeichnet und hat bis heute über eine Milliarde US-Dollar eingespielt. (Quelle: the-numbers.com)

Vermutlich haben sich Disney und Pixar aus genau diesem Grund gedacht, ein weiterer Teil könne nach so einem gigantischen Erfolg nicht schaden, weswegen sich nun augenscheinlich Toy Story 5 in der Produktion befindet. Der als seriös bekannte Insider „The DisInsider“ hat dazu bereits ein paar Informationen zusammengetragen.

Das ist über Toy Story 5 bekannt geworden:

The DisInsider sagt in seinem Video, dass es noch keine offizielle Zusammenfassung der Handlung gäbe und diese wohl auch vor der Disney-Convention D23 Expo 2024 geben wird. Allerdings hat der Produzent von Toy Story 5 gesagt, dass die Fortsetzung sehr überraschend werden wird und es viele Dinge zu sehen wird, die man bisher noch nie in der Reihe zu sehen bekommen hat.

Außerdem soll auch der größte Teil des originalen Casts zurückkehren. Unter anderem Tom Hanks als Woody und Tim Allan als Buzz Lightyear. Lediglich Mr. und Mrs. Potatoe Head werden neue Sprecher erhalten, da die bisherigen inzwischen verstorben sind. Während zumindest vom Sprecher des Mr. Potatoe Head – Don Rickles – per KI Sätze für den vorherigen Teil generiert wurden, sollen für Toy Story 5 die Rollen der verstorbenen Sprecher komplett neu besetzt werden.

Zudem soll auch Andy, der Antagonist des ersten Toy-Story-Films, als Erwachsener wieder zurückkehren und seine Familie wird offenbar eine tragende Rolle im neuen Teil spielen. Bislang soll Toy Story 5 im Juni 2025 erscheinen, doch aufgrund des anhaltenden Hollywood-Streiks könnte sich dieses Datum in Zukunft noch nach hinten verlegen.

