Hoffnung für Disney-Fans: Diese beliebte Figur bekommt Realverfilmung

In den letzten Jahren lässt Disney kaum mehr eine Gelegenheit aus, um beliebte Zeichentrick-Klassiker realzuverfilmen. Obwohl auch Peter Pan bereits einige Realverfilmungen spendiert wurden, wird nun die Geschichte eines ganz besonders beliebten Charakters aus der Erzählung genauer beleuchtet.

Tink: Peter Pans treue Begleiterin bekommt eigenen Film

Es gibt bereits eine Handvoll Peter-Pan-Adaptionen die vom Zeichentrick-Klassiker teilweise stark abweichen. Die erste Realverfilmung stammt aus dem Jahr 1924 und siedelt sich somit noch vor dem 1953 erschienenen Zeichentrickfilm von Disney an. Es folgen darauf unzählige weitere, auch der Bösewicht Captain Hook hat eine eigene Verfilmung erhalten und selbst die Erwachsenen-Filmbranche hat es sich nicht nehmen lassen 2015 eine Parodie zu Peter Pan zu produzieren.

Gerüchten zufolge soll nun auch ein Realfilm in der Mache sein, den Disney bereits seit Längerem angekündigt hat. Laut dem als seriös bekannten Insider „The DisInsider“ wird aktuell an einem Film mit dem Titel „Tink“ gearbeitet, der als Spin-off zu Peter Pan die Geschichte der Fee Tinker Bell erzählen soll. (Quelle: thedisinsider.com)

Die Handlung der Geschichte soll darüber berichten, wie Tinker Bell ihre Stimme verliert als sie einen Pakt mit einer anderen Fee eingeht, um Peter Pan das Leben zu retten. Als er Wendy trifft, wird Tinker Bell sehr eifersüchtig, schließt sich allerdings mit ihr zusammen, um Peter erneut zu retten, als dieser von Captain Hook entführt wird.

Welcher Star soll die Rolle der Fee übernehmen?

Ursprünglich hat Disney wohl angedacht, Reese Witherspoon neben der Produktion des Films für die Rolle der Tinker Bell einzusetzen. Dies geht ebenfalls aus dem Bericht von The DisInsider hervor. Doch offenbar spielt Disney mittlerweile mit dem Gedanken, eher Jennifer Lawrence als Peter Pans Begleiterin zu besetzen. Nichtsdestotrotz soll Witherspoon auch weiterhin sehr involviert in die Produktion bleiben, da dies seit über einem Jahrzehnt ein Herzensprojekt von ihr sei. Eventuell ist sie auch in einer anderen Rolle im Film zu sehen, allem Anschein nach aber nicht mehr als Tinker Bell.

Weitere Informationen sind aktuell noch nicht bekannt, weder ein Release-Termin noch irgendeine Art von Teaser oder gar Trailer. Daher bleibt abzuwarten, was Disney aus Tinker Bell machen wird und ob eine Realverfilmung tatsächlich im Entstehen ist.

