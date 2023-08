Disney kann's nicht lassen: Noch eine Schneewittchen-Version in Arbeit

2024 plant Disney, die Realverfilmung von Schneewittchen in die Kinos zu bringen. Doch damit ist es nicht genug. Denn es befindet sich auch noch eine weitere Fassung des zeitlosen Disney-Meisterwerks in Arbeit, die womöglich noch dieses Jahr erscheinen könnte.

Disney: Alte Klassiker in 4K sehen

Während sich die Diskussionen im Netz über die Realverfilmung von Schneewittchen immer weiter zuspitzen, ist Disney fleißig dabei, eine weitere Version des Klassikers aufzuarbeiten.

„Cinderella“ hat es vorgemacht: Seit dem 25. August 2023 ist auf Disney+ eine aufwendig restaurierte Neufassung des Disney-Klassikers zu sehen. Animator Eric Goldberg, welcher unter anderem für „Aladdin“ und „Vaiana“ zuständig war, begeistert Fans in dieser Version mit neuen, kraftvollen Farben und atemberaubenden Details in stechendscharfem 4K. Zwar wurde in der Vergangenheit oft versucht, den Klassiker aufzuhübschen, doch gingen dabei wie beim mehrfachen Kopieren eher Details verloren.

Für die 4K-Version von Eric Goldberg hatte man sich zurück an das Ursprungsmaterial von „Cinderella“ aus dem Jahr 1950 gewagt und von Grund auf alles in mühseliger Kleinarbeit restauriert.

Das Ergebnis seht ihr hier:

Jetzt auch Schneewittchen in 4K

Dieselbe Behandlung soll nun auch „Schneewittchen“ bekommen. Doch damit noch nicht genug: Auch weitere Disney-Meisterwerke wie „Fantasia“, „Dornröschen“ und „Alice im Wunderland“ sollen nach und nach in neuem Glanz erstrahlen.

Auch wenn aktuell viele Meinungen zur Realverfilmung eher negativ ausfallen, könnten Fans mit diesem 4K-Remaster wieder auf einen Nenner kommen. Eventuell erscheint das 4K-Schneewittchen sogar schon Ende 2023 auf Disney+ und Blu-Ray. Dies geht zumindest aus einigen Berichten hervor. (Quelle: The Digital Habits)

Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Disney-Klassiker ebenfalls einen neuen Schliff verpasst bekommen. Schön ist es allemal, da so der Zauber dieser Filme auch in die nächsten Generationen übertragen wird.

