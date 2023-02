Vier Jahre schon warten Fans auf den nächsten größeren Auftritt von „Captain Marvel“, doch das Wiedersehen verspätet sich jetzt nochmals um Monate. Statt im Sommer läuft „The Marvels“ erst im tiefsten Herbst. Für Kundinnen und Kunden von Disney+ hat dies wohl ebenso Konsequenzen.

Eigentlich sollte es bereits am 26. Juli 2023 ein Treffen auf der großen Leinwand mit Carol Danvers (Brie Larson) alias Captain Marvel geben. Das erste größere Wiedersehen nach ihrem originären Film im März 2019. Der eher kleinere Auftritt in „Avengers: Endgame“ und die Post-Credit-Szene in „Ms. Marvel“ waren ja nicht sonderlich der Rede wert. Doch nun verschiebt man bei Disney „The Marvels“ (Quelle: Marvel).

Disney verschiebt „The Marvels“ auf November 2023

Statt im schönsten Sommer kommt der dritte MCU-Film des Jahres nun erst am 10. November in die Kinos, über ein Vierteljahr später. Gründe werden für die Verschiebung von „The Marvels“ nicht genannt. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass Disney die Marvel-Inhalte mehr strecken möchte, um somit einer möglichen „Reizüberflutung“ durch ein Überangebot entgegenzuwirken. Immerhin läuft schon im Mai der dritte und letzte Teil der Guardians-of-the-Galaxy-Reihe. Zwischen dem zweiten und dem dritten MCU-Film des Jahrs 2023 darf also gerne etwas mehr Platz sein. Aktuell im Kino schon zu sehen ist ja „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“.

Captain Marvel im Interview mit den Kollegen von Kino.de:

Dies hat auch Konsequenzen für Abonnenten von Disney+-. Konnten wir bisher davon ausgehen, dass „The Marvels“ noch 2023 auf dem Streaming-Dienst veröffentlicht wird, so sollte man durch den verspäteten Kinostart lieber nicht mehr damit rechnen. Äquivalent zu „Black Panther: Wakanda Forever“, der im November 2022 in die Kinos und erst am 1. Februar 2023 zu Disney+ kam, wird wohl auch „The Marvels“ frühestens im Januar oder gar erst Februar 2024 auf Disney+ zu sehen sein.

Ohne Disney+ geht nichts mehr im MCU

Einen Trailer gibt es übrigens bis jetzt noch nicht. Schon aufgrund der Verschiebung dürfte der nun ebenfalls noch etwas länger auf sich warten lassen. Immerhin veröffentlichte Marvel zum Trost ein neues Filmposter. Darauf zu sehen die beiden weiteren Superheldinnen aus MCU-Serien, die Carol Danvers alias Captain Marvel zur Seite stehen.

Das neue Poster zu „The Marvels“. (Bildquelle: Marvel)

Dies wären Monica Rambeau alias Photon (bekannt aus WandaVision) und Kamala Khan alias Ms. Marvel aus der gleichnamigen Serie. Nicht auf dem Poster, aber im Film wird auch Nick Fury (Samuel L. Jackson) sein. Den sehen wir schon im Frühjahr auf Disney+ in „Secret Invasion“. Wir tippen mal: Wer „The Marvels“ voll und ganz verstehen will, sollte die Serien lieber vorher auf Disney+ schauen – der Streaming-Dienst wird also immer wichtiger.

