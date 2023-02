Spätestens seit dem erfolgreichen Start von „The Last of Us“ sind Videospielverfilmungen wieder in aller Munde. Doch Tetris als Film, ernsthaft? Kann doch nur ein Scherz sein. Mitnichten, denn der startet mit Hauptdarsteller Taron Egerton tatsächlich schon im März exklusiv auf Apple TV+.

Apple Facts

Videospielverfilmungen waren bisher eher von zweifelhafter Qualität. Doch es geht auch anders, wie „The Last of Us“ gegenwärtig eindrucksvoll unter Beweis stellt. Doch was ist eigentlich mit einem der weltweit erfolgreichsten Spiele-Hits? Was ist mit Tetris? Auch der Film kommt schon in wenigen Wochen zu euch auf die heimische Mattscheibe. Bedanken könnt ihr euch dafür bei Apple TV+.

Tetris auf Apple TV+: Ende März verfügbar

Doch um ehrlich zu sein, mit „Tetris“ wird nicht das allgemein bekannte Spielprinzip verfilmt, sondern die verdammt spannende Geschichte, wie es zu „Tetris“ überhaupt kam und damit dann auch die wahre Geschichte des aufsehenerregenden Rechtsstreits um die geistigen Eigentumsrechte am Spiel, dessen Ursprung doch tatsächlich hinter dem Eisernen Vorhang in der Sowjetunion zu suchen ist. Mehr zu den Hintergründen erfahrt ihr auch in dieser Folge des Podcasts „Geschichten aus der Geschichte“.

Der erste Trailer zu „Tetris“ verspricht in jedem Fall schon mal jede Menge spannender und teils abstruser Unterhaltung und macht Lust auf die Filmbiografie:

Tetris auf Apple TV+ (Trailer)

Gut zu wissen: Wenn ihr „Tetris“ sehen wollt, müsst ihr dafür nicht ins Kino. Denn nach der Premiere auf dem SXSW-Film-Festival (10. bis 19. März 2023) landet der Film direkt am 31. März 2023 auf Apple TV+ (Tetris bei Apple TV+ vormerken beziehungsweise ansehen).

Noch mehr von Apple TV+ im nächsten Monat

Extrapolations bei Apple TV+

Im Vergleich zu Netflix, Amazon oder auch Disney+ gehört Apples Streaming-Dienst zwar noch zu den kleineren Anbietern, entwickelt sich qualitativ aber immer mehr zum Geheimtipp. Besonders interessante Neuzugänge hat jetzt vor allem der März zu verbuchen. Am 15.03. geht zum Beispiel die vielfach prämierte Comedyserie „Ted Lasso“ in die Verlängerung und am 17.03. erfolgt die Premiere von „Extrapolations“ – einem Sci-Fi-Epos mit gewaltiger Star-Besetzung. Schon gewusst? Apple TV+ könnt ihr kostenlos testen und dies nicht nur für 7 Tage. Mehr dazu in diesem Artikel.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.