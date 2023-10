Tödlicher als Thanos: Neue Marvel-Schurken stellen größten Bösewicht in den Schatten

Wer ist der größte und gefährlichste Schurke im Marvel-Universum? Richtig – Thanos. Oder doch nicht? Die neueste Folge einer beliebten Serie beweist nun das Gegenteil und zeigt, dass selbst er noch an Grausamkeit übertroffen werden kann.

General Dox: Gefährlicher als Thanos es je sein könnte

Spoiler-Warnung: Wenn ihr die zweite Staffel von Loki noch nicht gesehen habt, lest mit Vorsicht!

In der neuesten Folge der zweiten Staffel von Loki sieht man selbigen wieder zurück in der Organisation TVA (Time Variance Authority). Diese ist auf den Erhalt der Zeitlinien spezialisiert. Der Anführer der Organisation, welcher sich „Jener, der bleibt“ nennt, hat dabei allerdings nicht gerade rühmliche Absichten.

Um seine eigenen Varianten von Kang dem Eroberer – einem zeitreisenden Superschurken und einem der größten Antagonisten der Avengers und der Fantastic Four – unter Kontrolle halten zu können, vernichtet er gezielt ganze Universen samt ihrer Lebewesen innerhalb weniger Augenblicke, um so seine Vorherrschaft zu sichern. Nachdem er jedoch in Staffel 1 besiegt wurde, begann ein erbitterter Kampf um die Vorherrschaft, aus dem sich General Dox – ein hochrangiges Mitglied des Richterrats – als Siegerin hervortat.

Zusammen mit ihren Sympathisanten setzt sie die wahllose Vernichtung der Universen fort. Zudem sind sämtliche Mitarbeiter der TVA aus ihren persönlichen Zeitlinien entführt worden und zerstören nun unwissentlich ihre eigene Heimat.

Die unzählbare Opferzahl: Thanos würde sich im Grab rumdrehen

Das Werk von General Dox und ihren Anhängern führt unweigerlich zum Konflikt mit Loki, Moebius, Hunter B-15 und Sylvie. Diese versuchen im Umkehrschluss, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Wie die Schlacht gegen die TVA weitergeht, wird man in den verbliebenen sechs Folgen von Loki sehen.

Was die Anzahl der Opfer anbelangt, dürfte allerdings bereits klar sein, dass es sich hierbei um weitaus mehr handelt, als Thanos je hätte zusammentragen können. Die Zerstörung unzähliger Universen, die vermutlich noch nicht vorüber ist, schlägt weitaus höhere Wellen als die anteilige Auslöschung eines einzelnen.

