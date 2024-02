Disney Dreamlight Valley: Schlafenszeiten für alle Bewohner

In Disney Dreamlight Valley wird euch vielleicht schon aufgefallen sein, dass Bewohner zu bestimmten Zeiten schlafen. Ihr könnt sie dann nicht ansprechen oder ihre Quests starten. Aus diesem Grund zeigen wir euch an dieser Stelle alle Schlafenszeiten in der Liste.

Wann schlafen Bewohner in Disney Dreamlight Valley?

Auch die Figuren aus dem Disney-Universum müssen irgendwann mal schlafen. Deswegen liegt fast jeder Charakter im Spiel pro Tag für mehrere Stunden im Bett und gönnt sich eine Mütze Schlaf. Auf der Karte wird euch das durch ein „ZZZ“-Symbol beim jeweiligen Bewohner verdeutlicht.

Während der Schlafenszeit könnt ihr die Bewohner nicht ansprechen, ihnen keine Geschenke geben und auch keine Quests von ihnen abschließen. Ausnahmen sind Merlin und Dagobert, denn sie schlafen nie. Ihr könnt also immer Gegenstände in Dagoberts Laden kaufen oder die Story-Aufgaben von Merlin abschließen.

Alle anderen Bewohner schlafen pro Tag ca. 4-5 Stunden. Beachtet dabei, dass zwischen 12 und 17 Uhr niemand schläft. In der folgenden Tabelle listen wir euch die genauen Schlafenszeiten für alle Bewohner auf, damit ihr euch darauf einstellen könnt.

Schlafenszeiten in der Liste

Bewohner Schlafenszeit Anna 4 - 8 Uhr Arielle 6 - 10 Uhr Belle 5 - 9 Uhr Biest 7 - 11 Uhr Buzz Lightyear 22 - 2 Uhr Dagobert Schläft nie Donald 7 - 12 Uhr Elsa 2 - 7 Uhr Erik 7 - 12 Uhr EVE 3 - 7 Uhr Die gute Fee 18 - 22 Uhr Gaston 3 - 7 Uhr Goofy 5 - 9 Uhr Jack Skellington 22 - 2 Uhr Kristoff 22 - 2 Uhr Maui 1 - 5 Uhr Merlin Schläft nie Micky 21 - 2 Uhr Minnie 7 - 12 Uhr Mirabel 22 - 2 Uhr Mutter Gothel 1 - 5 Uhr Nala 18 - 22 Uhr Olaf 3 - 7 Uhr Rapunzel 2 - 6 Uhr Remy 18 - 22 Uhr Scar 2 - 6 Uhr Simba 1 - 5 Uhr Stitch 22 - 2 Uhr Ursula 18 - 22 Uhr Vaiana 22 - 2 Uhr Vanellope 7 - 11 Uhr WALL-E 3 - 7 Uhr Woody 2 - 6 Uhr

Hinweis



Beachtet, dass die Zeiten nicht immer zu 100% akkurat sind. Es kann sein, dass in eurem Spiel manche Bewohner etwas früher oder später schlafen gehen, als in der Tabelle beschrieben.

Sobald neue Bewohner in euer Dorf ziehen, werden wir die entsprechenden Schlafenszeiten zu unserer Liste hinzufügen.