24 Jahre nach Release: Dieses Shooter-Remake brauche ich so schnell wie möglich

Manche Spieler warten auf GTA 6, andere auf Half-Life 3 oder The Elder Scrolls 6. Ich würde alle drei und die meisten anderen Spiele höchstpersönlich in die Tonne treten, wenn ich damit die Entwicklung am Remake von Max Payne 1 und 2 beschleunigen könnte – ich kann die Wiederauferstehung meiner Lieblingsshooter einfach nicht abwarten.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Lieber Max Payne als GTA 6

Klar, Mass Effect 5 könnte aus Nostalgiegründen ganz interessant werden. GTA 6? Sicher, wenn man sich an dem ganzen Open-World-Gangster-Dasein noch nicht satt gegessen hat. The Witcher 4? Joa, solange so ziemlich das gesamte langwierige Gameplay-Konzept des Vorgängers verbessert wird, schau ich vielleicht auch da mal rein, wenn es irgendwann im Sale ist.

Es gibt zahllose namhafte Spiele, die in der Gaming-Community bei der bloßen Erwähnung sofortige Schnappatmung verursachen und ich kann diesen Reflex absolut nachvollziehen – doch über den Release, den ich nicht abwarten kann, wird viel zu wenig geredet, deswegen muss ich das jetzt übernehmen: Das Remake von Max Payne.

Als der Original-Entwickler Remedy 2022 aus dem Nichts angekündigt hat, dass er an einem Remake der ersten beiden Teile arbeitet, war es wie drei Geburtstage und fünf Weihnachten auf einmal – umso schöner, weil es so unerwartet kam. Max Payne kann sich zwar als Kult-Shooter-Reihe bezeichnen, doch ein heißes Gesprächsthema waren die Spiele schon seit dem Release des letzten Teils, 2012, nicht mehr.

Remedy bringt meinen Lieblings-Shooter zurück

Als ich zum ersten Mal Max Payne gezockt habe, war ich streng gesehen nicht einmal ansatzweise alt genug dafür – glücklicherweise spielte das dank älterer Freunde keine Rolle. Während der erste Teil wegen der Zensur der BPjM nur über Umwege in Deutschland zu ergattern war – nicht unmöglich, aber mit Schwierigkeiten verbunden – habe ich den zweiten Teil, The Fall of Max Payne, als Jugendlicher rauf und runtergespielt.

Max Payne 2 war für mich 2003 der Zenit von Videospielen – erwachsener und cooler als ich sie damals je für möglich gehalten hatte, auch wenn ich wegen der englischen Sprachausgabe beim ersten Durchspielen bei Weitem nicht alles verstand. Auch grafisch war es ein echter Leckerbissen und eines der ersten Spiele, bei denen ich mich selbst in Spiegeln ansehen konnte.

Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mich dann noch einmal hingesetzt und die Trilogie dank der Abwärtskompatibilität auf meiner Xbox Series X gezockt. Vor allem dem ersten Teil merkt man sein Alter mittlerweile überdeutlich an und in mancherlei Hinsicht hat sich mein Empfinden von „Coolness“ in den letzten 20 Jahren glücklicherweise auch geändert.

Trotzdem war ich begeistert davon, wie insbesondere Max Payne 2 und 3 auch heute noch spannende Film-Noir-Krimis sind, die sich für Genre-Fans absolut lohnen und mich von erneut von den ersten Momenten an gepackt haben.

Egal wann das neue Max Payne erscheinen wird: Ich kann mich vermutlich jetzt schon aus dem Fenster lehnen und es als mein persönliches Spiel des jeweiligen Jahres küren.

Allerdings spannt mich Remedy leider jetzt seit der Ankündigung schon seit 3 Jahren auf die Folter. Für nur einen kurzen ersten Trailer wäre ich absolut bereit, noch ein paar Monate auf GTA 6 und die ganzen anderen Hype-Spiele zu verzichten. Leider bin ich mir nicht sicher, an wen ich mit diesem faustischen Pakt herantreten sollte, deswegen lasse ich das Angebot einfach mal hier so stehen, vielleicht hilft es ja was.

Kollege Robert Kohlick würde vor GTA 6 übrigens lieber noch ein anderes Krimi-Meisterwerk sehen:

