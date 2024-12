Samsung hört auf seine Fans: Neue Smartphones sollen bekannte Nachteile beseitigen

Samsung bietet eine Vielzahl von Smartphones an. Die Weiterentwicklung ist im Vergleich zur Konkurrenz aber gefühlt deutlich langsamer – zumindest was die Hardware betrifft. Dass Samsung es kann, hat das südkoreanische Unternehmen mit einer Special Edition gezeigt. Genau die soll nun Grundlage für die neue Falt-Smartphone-Generation werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung möchte Falt-Smartphones verbessern

Als Samsung vor einiger Zeit mit dem Galaxy Z Fold Special Edition ein besseres Galaxy Z Fold 6 vorgestellt hat, haben sich viele gefragt, wieso das viel bessere Handy nicht das Standard-Fold ist. Das hat sich Samsung wohl auch gefragt und will das größere und dünnere Gehäuse mit dem 8-Zoll-Display an der Innenseite und 6,5-Zoll-Display an der Außenseite zum Galaxy Z Fold 7 machen.

Anzeige

Doch nicht nur das Galaxy Z Fold 7 soll größere Displays erhalten, auch das Galaxy Z Flip 7 soll zunehmen. Das innere Display soll auf 6,85 Zoll anwachsen, das äußere Display auf 4 Zoll. Beim Galaxy Z Flip 6 sind es noch 6,7 und 3,4 Zoll. Ob die Kameras an der Außenseite dann weiterhin ausgeklammert (siehe Titelbild) oder eingefasst werden wie bei Xiaomi, bleibt offen (Quelle: SamMobile).

Klar ist aber, dass Samsung etwas tun muss, um mehr Käuferinnen und Käufer für diese teuren Smartphones zu begeistern. Das Unternehmen verliert Marktanteile an Huawei und Co., weil die Konkurrenz einfach keine Kompromisse bei der Ausstattung macht.

Anzeige

Samsung hat noch viel Zeit

Wenn ihr euch jetzt schon auf die neuen Falt-Smartphones von Samsung freut, dann müssen wir euch noch etwas vertrösten. Die Vorstellung wird wie in jedem Jahr erst im Herbst 2025 stattfinden. Es dauert also noch einige Monate, bis das Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7 gezeigt werden. Bis dahin dürften noch viele Informationen durchsickern. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Mehr zu Samsung gibts in den Videos:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.