Mit Reddit Geld verdienen? Das geht

Reddit ist die größte Online-Community. In unzähligen Threads tauschen sich Nutzer aus aller Welt über die verschiedensten Themen aus. Besonders zuverlässige Nutzer können nun bei Reddit Geld verdienen.

Mit dem entsprechenden „Programm für Mitwirkende“ will Reddit Nutzer belohnen, die besonders beliebte und virale Beiträge erstellen, die viele Leser erreichen (Was ist Reddit und wie funktioniert es?).

„Programm für Mitwirkende“: Geld für Reddit-Beiträge

Wer jedoch seinen kreativen Kopf bereits arbeiten lassen will, wird in Deutschland noch gestoppt. Zum Start ist das Programm nur für Reddit-Nutzer in den USA freigegeben. Dort kann man sich dafür ab einem Mindestalter von 18 Jahren anmelden. Eine Verifizierung ist notwendig. Alle Informationen zum Programm bei Reddit.

Die Höhe hängt davon ab, wie viel „Karma“ und „Gold“ man für seine eigenen Beiträge von anderen Nutzern sammeln konnte. „Karma“ können andere Nutzer vergeben, indem sie Beiträge „upvoten“. „Gold“ muss hingegen bezahlt werden und wird dann für Beiträge anderer als Belohnung ausgegeben. Nutzer müssen mindestens 10 Gold innerhalb von 30 Tagen erhalten, um es sich auszahlen zu lassen, ansonsten verfällt es. Bein einem Karma zwischen 100 und 4.999 Punkten gibt es 0,90 US-Dollar pro 1 Gold, ab 5.000 Karma-Punkten wird Gold mit 1 US-Dollar berechnet (Quelle: Techcrunch).

Mit Reddit Geld verdienen? Noch nicht in Deutschland

Das „Contributor Programm“ ist nicht für alle Nutzer freigeschaltet. Man muss sich also erst dafür bewerben. Es werden nur jugendfreie Beiträge gewertet und Konten müssen mindestens seit 30 Tagen bei Reddit existieren.

Mit dem neuen Programm geht Reddit einen ähnlichen Weg wie Twitter/X. Bei Elon Musks Social-Media-Portal werden besonders fleißig Nutzer an Werbeeinahmen beteiligt (Quelle: Spiegel.de). Durch solche Angebote wollen Plattformbetreiber dafür sorgen, dass Nutzer immer wieder neue und kreative Inhalte erstellen, die die Massen begeistern. Ob und wann das „Programm für Mitwirkende“ hierzulande freigeschaltet wird und man auch bei Reddit in Deutschland Geld verdienen kann, ist nicht bekannt.

