Reddit ist die größte Online-Community überhaupt. Das Portal lebt von seinen fleißigen Nutzern und deren Beiträgen. Reddit-Teilnehmer können „Karma“ sammeln. Was ist das und wie verdient man es?

Reddit Facts

„Karma“ soll Nutzer dazu motivieren, viele sinnvolle und hilfreiche Beiträge zu verfassen, die von anderen Lesern honoriert werden. Es handelt sich also um ein Belohnungssystem. Man bekommt es sowohl für Beiträge als auch für Kommentare.

Reddit: Was ist Karma & wie bekommt man es?

Die Macher von Reddit geben selbst an, dass man die Karmapunkte lediglich als nutzlose „Fake Internet“-Punkte ansehen könnte (Quelle: Reddit). Gleichzeitig heben sie aber hervor, dass auch diese Art von Punkten eine positive Bedeutung für die Nutzer haben können. Wie bekommt man die Punkte?

„Beitragskarma“ verdient man, wenn eigene Threads von anderen Nutzern positiv bewertet werden, wenn also Leser unterhalb des Beitrags auf den Pfeil nach oben drücken.

werden, wenn also Leser unterhalb des Beitrags auf den Pfeil nach oben drücken. „Kommentarkarma“ gibt es, wenn der Pfeil nach oben bei Kommentaren unter Beiträgen gedrückt wird.

unter Beiträgen gedrückt wird. Man bekommt die Punkte also, wenn andere Nutzer die eigenen Beiträge für hilfreich, unterhaltsam oder anderweitig besonders finden.

finden. Spam-Beiträge und andere nutzlose Inhalte können hingegen „ downgevotet “, also mit einem Pfeil nach unten schlecht bewertet werden.

“, also mit einem Pfeil nach unten schlecht bewertet werden. Negative Bewertungen werden von „Pfeil nach oben“-Bewertungen abgezogen. Man kann also auch negatives Karma sammeln.

Das kleine Video stellt die Punkte vor:

Die Betreiber der Plattform weisen selbst darauf hin, dass man Reddit nicht vorrangig dazu nutzen sollte, um bloß Punkte beziehungsweise Karma zu sammeln. Im Vordergrund sollte immer stehen, dass man seinen positiven Beitrag zu der Community leisten will.

Was kann man mit Karma bei Reddit machen?

Man sieht die Karmapunkte einzelner Nutzer, wenn man auf ihren Namen drückt. Lange Zeit waren die Karmapunkte lediglich ein Wert für das eigene Gefühl sowie etwas, mit dem man seinen Account als „zuverlässig“ präsentieren konnte. Zukünftig gibt es jedoch einen weiteren Vorteil dadurch: So kann man mit den Karmapunkten bei Reddit Geld verdienen. Je höher der Wert, umso mehr Geld kann man sich auszahlen lassen. Das „Programm für Mitwirkende“ startet zunächst in den USA. Alle Details dazu lest ihr hier:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.