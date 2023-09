eBay Lokal: Artikel zur Abholung finden – so geht es

Ein Vorteil von „Kleinanzeigen“ ist, dass man schnell Artikel in der unmittelbaren Umgebung findet, die nicht verschickt werden müssen, sondern die man persönlich abholen kann. Ebay zieht nun nach und bietet mit „eBay Lokal“ Funktionen, mit denen man schnell Angebote in der Nähe finden kann.

eBay für Android Facts

„eBay Lokal“ läuft direkt über die normale Handelsplattform ab. Ihr müsst lediglich eure Postleitzahl einstellen und auswählen, innerhalb welcher Distanz ihr Artikel angezeigt bekommen wollt. Die Einstellung könnt ihr direkt auf dieser Seite durchführen, wo ihr auch schnell die Angebote in der Nähe findet: Zu eBay. Daneben bietet eBay auch einfachere Optionen, um Artikel für Leute in seiner Nähe zu verkaufen, falls man sie nur abholen lassen und nicht verschicken will (Zum Verkaufsformular).

eBay Lokal: Artikel in der Nähe mit Abholung anzeigen lassen

Auch in der eBay-App kann man schnell und einfach Artikel zur Abholung in seiner Umgebung finden. Geht dafür so vor:

Öffnet die eBay-App. Gebt in das Suchfeld das Produkt ein, das ihr kaufen wollt. Im Ergebnisfenster drückt ihr rechts oben auf „Filtern“. Klappt das Menü über das Pfeilsymbol aus. Ihr seht nun das Feld „Abholung“. Gebt hier eure Postleitzahl ein oder drückt auf das Fadenkreuz, damit das Smartphone eure Position automatisch bestimmt. Darunter könnt ihr die maximale Entfernung auswählen, in welcher Artikel im Ergebnis ausgegeben werden.

In einem zukünftigen Update der eBay-App soll es auch eine Karte geben, die Artikel in der näheren Umgebung anzeigt.

eBay Lokal: Artikel zur Abholung finden

Daneben findet ihr den Einstieg in die lokalen Deals auch direkt auf der Startseite der eBay-App. Tippt dafür unterhalb der Suchleiste auf den Button „eBay Lokal“. Danach sind die entsprechenden Filter für den Artikelstandort und die Abholung automatisch gesetzt und ihr könnt auf der neuen Seite über das Suchfeld direkt Artikel in der Nähe finden, die zur „Abholung“ angeboten werden. Die Abholoption ist beim Einstellen von neuen Artikeln standardmäßig aktiviert und kann von Verkäufern deaktiviert werden, falls man nur einen Versand anbieten und keine persönliche Übergabe anbieten will. Wie auch bei Kleinanzeigen solltet ihr einige Sachen bei einer Abholung beachten:

Einen Unterschied zu „Kleinanzeigen“ gibt es: Bei einer persönlichen Abholung ist für eBay-Artikel keine Barzahlung an der Haustür vorgesehen. Kauft man einen Artikel über die „Sofort Kaufen“-Option oder in einer Auktion, muss man auf die eBay-interne Bezahloption zurückgreifen. Dann steht der Käufer- und Verkäuferschutz zur Verfügung. Die Übergabe und der Erhalt eines Artikels kann bestätigt werden, indem man einen QR-Code einscannt, der bei der Kaufabwicklung angezeigt wird.

Das lässt sich nicht umgehen. Für private Verkäufe fallen bei eBay keine Gebühren an.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.