Mit Klarna Card Bargeld abheben: Geht das?

Mit der Klarna Card bekommt ihr eine kostenlose Kreditkarte des Bezahldienstleisters „Klarna“. Es handelt sich um eine Kreditkarte mit vielen damit verbundenen Vorteile. Kann man damit aber auch Bargeld abheben?

Die Klarna Card ist eine reine Bezahlkarte. Man kann sie also dazu einsetzen, um online Bestellungen zu bezahlen oder vor Ort am Supermarkt und anderen Läden Rechnungen für Einkäufe zu begleichen. Die Karte eignet sich anders als viele Debitkarten auch für Buchungen in Hotels und für Mietwägen. Wer jedoch Bargeld benötigt, hat mit der Klarna Card ein Problem.

Kann man mit der Klarna Card Geld abheben?

Man kann die Karte also nicht benutzen, um damit Bargeld zu erhalten. Ihr könnt damit also weder am Geldautomaten noch an Supermarktkassen Euro-Scheine erhalten. Die Klarna Card läuft über ein verknüpftes Bankkonto und nicht über ein eigenes Konto. Benötigt ihr Bares, müsst ihr also die Karte eures Girokontos verwenden.

Darauf sollte man achten, bevor man eine Kreditkarte beantragt:

Habt ihr Euro-Scheine zuhause, zeigen wir euch, wo ihr sie unauffällig verstecken könnt:

Mit Klarna Card im Supermarkt bezahlen?

Abseits der Bargeldauszahlung gibt es aber keine Einschränkungen für die Nutzung der Klarna Card. Die Klarna Card kann gebührenlos benutzt werden. Ihr könnt damit überall bezahlen, wo Kartenzahlungen per Visa ermöglicht werden Sie lässt sich also zum Beispiel an Kassenterminals in Supermärkten einsetzen und ihr könnt damit die Tankfüllung damit bezahlen oder Kinokarten online buchen. Beachtet jedoch, dass es kein konkretes Kreditkartenlimit gibt. Man hat also keine Möglichkeit, einen Verfügungsrahmen anzupassen. Es bringt zum Beispiel nichts, Geld auf das verbundene Konto zu überweisen, um das Limit aufzustocken. Höhere Zahlungen werden nur ermöglicht, wenn ihr die Klarna Card zuverlässig einsetzt und ausstehende Rechnungen immer pünktlich begleicht. Den aktuellen Verfügungsrahmen seht ihr in der App hinter der Option „Shopping Power“.

