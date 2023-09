Ist Nalda seriös? Erfahrungen & Bewertungen zum Bücher-Shop

Wer online auf der Suche nach günstigen Büchern ist, stößt möglicherweise auf den Anbieter „Nalda“. Ist der Online-Shop seriös? Wie sind die Erfahrungen früherer Käufer?

Der Anbieter wirbt zum einen mit einer „kostenlosen Express-Lieferung und verspricht zum anderen, für jeden verkauften Artikel einen Baum in Madagaskar zu pflanzen.

Nalda: Wie sind die Erfahrungen?

„Nalda“ ist an sich ein seriöser Shop. Man bekommt hier also in der Regel das geliefert, was man bestellt. Es handelt sich demnach nicht um einen klassischen Fake-Shop, bei dem es zwar günstige Angebote gibt, man am Ende aber nichts erhält. Im Netz gibt es bei Trustpilot und im Brettspielforum „Unknowns“ Erfahrungsberichte von Nutzern, die bereits bei Nalda eingekauft haben. Wie sehen die Bewertungen aus?

Bei Trustpilot wird der Anbieter mit einer Bewertung von 3,6 von maximal 5 Sternen geführt.

geführt. Mitte September 2023 gibt es insgesamt 50 Bewertungen . Das ist vergleichsweise wenig, gibt aber bereits einen Eindruck davon, wie seriös der Anbieter ist.

. Das ist vergleichsweise wenig, gibt aber bereits einen Eindruck davon, wie seriös der Anbieter ist. Über die Hälfte aller Nutzer ist sehr zufrieden mit dem Kauferlebnis bei Nalda und bewertet mit 5 Sternen.

mit dem Kauferlebnis bei Nalda und bewertet mit 5 Sternen. Ein Viertel der Käufer hat aber auch schlechte Erfahrungen gemacht.

hat aber auch schlechte Erfahrungen gemacht. Im Brettspielforum gibt es nur Einzelberichte. Hiernach ist ein Teilnehmer zufrieden und hat bekommen, was bestellt wurde. Ein anderer Nutzer hat zumindest das Geld zurückerhalten, nachdem ein Artikel nicht geliefert wurde.

Das sagen die Nutzer zu Nalda

Das bewerten die Nutzer positiv:

Schnelle Lieferung

Guter Kontakt mit dem Kunden-Service

Faire Preise

Es werden Bäume für Käufe gepflanzt (mehr dazu)

Die schlechten Bewertungen sind vor allem auf drei Ursachen zurückzuführen: Zum einen sind einige Bestellungen bei Käufern nicht angekommen, zum anderen sind bei erfolgten Lieferungen noch zusätzliche Kosten entstanden. Die Kosten ergeben sich aus Zollgebühren, da manche Bücher nicht aus dem EU-Gebiet, sondern etwa aus der Schweiz verschickt werden. Betroffene beschweren sich vor allem, dass die Zusatzgebühren im Bestellprozess nicht ersichtlich sind. Der Anbieter selbst gibt an, dass über möglicherweise anfallende Gebühren von Behörden auf der Seite ausreichend informiert wird. Zudem versucht man, Bücher aus einem Lager in Deutschland zu versenden falls das möglich ist.

Der dritte Kritikpunkt, der häufiger genannt wird, ist der angezeigte Preis der Nalda-Bücher. In Preis-Suchmaschinen und Google bekommt man einen anderen Preis angezeigt als man letztendlich für die Bestellung bezahlen muss. Für manche Bestellung fällt eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr an, die erst angezeigt wird, sobald man ein Buch in den Warenkorb legt. Der Anbieter verweist auf seine „Bestspreis-Garantie“. Hat man also ein Buch auf einer anderen Seite günstiger gefunden, kann man sich per E-Mail an die Adresse info@nalda.ch wenden, um eine Differenz zurückerstattet zu bekommen.

