Aldi verkauft Gaskocher für große Gasflaschen günstiger

Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem Gaskocher sein, der mit großen Gasflaschen genutzt werden kann, dann könnt ihr bei Aldi im Onlineshop ein Modell von Enders günstiger bekommen.

Aldi verkauft Campingkocher günstiger

Wenn ihr sowieso schon einen Gasgrill oder ein anderes Gerät besitzt, wo ihr eine 5-, 8- oder 11-kg-Gasfalsche benutzt, dann müsst ihr euch keinen kleinen Gaskocher mit Kartuschen kaufen, sondern könnt auch einen Campingkocher nutzen, der für große Gasflaschen gedacht ist. Dort schraubt ihr einfach eure bereits existente Gasfalsche dran und habt ein Gaskochfeld für den Notfall, sollte doch mal der Strom ausfallen und ihr nicht mehr kochen können. Genau so ein Modell von Enders bekommt ihr aktuell bei Aldi für 44,99 Euro (bei Aldi anschauen). Es kommen noch Versandkosten von 4,95 Euro dazu. Alternativen kosten bei Amazon etwa 60 Euro (bei Amazon anschauen). Sollte das Angebot von Aldi vergriffen sein, findet ihr dort noch andere Campingkocher (bei Aldi anschauen).

Wichtig: Bei dem Campingkocher ist zwar ein Gasschlauch dabei, der Druckminderer, den ihr unbedingt zum Betrieb benötigt, aber nicht. Den müsst ihr euch zusätzlich kaufen. Bei Amazon gibt es ein Modell von Enders für 15 Euro (bei Amazon anschauen). Alternativ könnt ihr natürlich auch den Gasschlauch mit Druckminderer von eurem Gasgrill abbauen und an den Campingkocher anschließen. Überprüft mit Lecksuchspray oder Seifenwasser aber unbedingt, ob alles dicht ist.

Mit einem Solargenerator könnt ihr Strom unabhängig vom Netz erzeugen:

Jackery Explorer: Tragbare Powerstations für Solarstrom im Hands-On – GIGA@IFA Abonniere uns

auf YouTube

Campingkocher kann nützlich sein

Wie die Bezeichnung Campingkocher schon verrät, ist dieser nicht nur für einen Blackout gut, sondern wird in erster Linie beim Camping zum Kochen benutzt, da dort meist kein fester Anschluss verfügbar ist. Die Campingkocher sind also keine neue Erfindung, erfreuen sich aktuell durch die unsicheren Zeiten aber großer Beliebtheit. Wollt ihr euch also absichern, könnt ihr es auf diesem Wege tun.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.