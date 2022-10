Sollte der Strom doch einmal ausfallen, funktionieren die Küchengeräte nicht mehr und ihr könnt kein Essen mehr kochen. Für diesen Notfall oder zum Camping lohnt sich die Anschaffung eines kleinen Gaskochers, den ihr dann nutzen könnt. Bei Aldi bekommt ihr ab heute ein Enders-Gaskocher angeboten.

Aldi verkauft kleinen Gaskocher von Enders für 50 Euro

Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem kleinen und mobilen Gaskocher seid, den ihr im Notfall oder unterwegs einsetzen könnt, dann solltet ihr am 17. Oktober bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird der Campingkocher „Nelson“ von Enders zum Preis von 49,99 Euro verkauft (bei Aldi anschauen). Dazu kommen noch 4,95 Euro an Versandkosten, die Aldi neuerdings im Onlineshop verlangt. So landet ihr bei 55 Euro und habt noch keine Gaskartuschen. Da erscheint das Angebot von Amazon für etwas über 50 Euro mit acht Gaskartuschen attraktiver (bei Amazon anschauen).

Auf dem kleinen Gaskocher von Aldi könnt ihr unterwegs kochen (Bildquelle: Enders/Aldi)

Der kleine Gaskocher von Enders kann natürlich eine etwas höhere Qualität aufweisen. Enders Gasgrills sind zumindest oft sehr hochwertig und halten lange. Hier zahlt ihr vermutlich etwas mehr für eine bessere Qualität. Laut Enders könnt ihr Töpfe und Pfannen mit einem Durchmesser von bis zu 26 cm darauf nutzen. Die Leistung wird mit maximal 2,2 kWh angegeben. Mit einer Gaskartusche unter voller Leistung könnt ihr so etwa 85 Minuten kochen. Meist ist die volle Leistung aber nicht nötig und ihr kommt deutlich länger aus. Passende Gaskartuschen könnt ihr günstig bei Amazon kaufen (bei Amazon anschauen).

Mit einem Solargenerator könnt ihr Energie aus der Sonne speichern und nutzen:

Jackery Explorer: Tragbare Powerstations für Solarstrom im Hands-On – GIGA@IFA Abonniere uns

auf YouTube

Kleiner Gaskocher vielfältig nutzbar

Kleine Gaskocher sind aber nicht nur für den Notfall ganz sinnvoll, sondern besonders beim Camping oder auf Festivals, wenn ihr euch dort etwas Warmes zum essen zubereiten wollt. Ihr hab so eure unabhängige Kochstelle einfach immer dabei und seid nicht auf andere Quellen angewiesen.