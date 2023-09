Onleihe mit Amazon Kindle nutzen: Geht das?

Über die „Onleihe“ kann man mit einem Zugang zu seiner Stadtbibliothek digitale eBooks ausleihen und auf einem kompatiblen Reader öffnen. Wie sieht es bei Amazons Kindle-Readern aus? Kann man die Onleihe darauf nutzen?

Die Kindle-Reader gibt es besonders zu Aktionstagen wie dem Prime-Day bei Amazon häufig besonders günstig. Doch wer sich anschließend mit günstigen Leih-Büchern versorgen will, wird enttäuscht.

Onleihe mit Amazon Kindle Reader? Das geht nicht

Amazons Kindle-Reader sind nicht mit der Onleihe kompatibel (Quelle: Onleihe.net). Ursache hierfür ist, dass die eBook-Reader von Amazon nicht mit dem Kopierschutz der Onleihe zusammenarbeiten können. Auf dem Amazon-Reader kann man die digitale Leih-Bücherei also nicht nutzen.

Die Bücher in der Onleihe liegen im ePub-Format vor. Seit dem Sommer 2022 können Kindle-Reader zwar mit dem ePub-Format umgehen, allerdings nur eingeschränkt und über Umwege. Liegt das eBook direkt im ePub-Format auf dem Kindle vor, kann es nicht geöffnet werden. Lediglich wenn man das Buch zuvor per E-Mail an das Lesegerät schickt, wird es dadurch automatisch in ein vom Kindle lesbares Format umgewandelt. Das funktioniert jedoch nur für Bücher ohne Kopierschutz. Bei Onleihe-Büchern ist das also nicht möglich.

Onleihe mit Amazon Kindle nutzen: Nur so geht es

Es ist laut den Nutzungsbedingungen der Onleihe nicht erlaubt, den DRM-Kopierschutz der geliehenen Bücher zu entfernen, um die eBooks zum Beispiel mit dem Umweg über das Verwaltungs-Tool Calibre auf das Kindle-Gerät zu übertragen. Bei eBooks mit Adobe DRM stehen in Calibre zudem nicht alle Funktionen zur Verfügung.

Lediglich für Kindle-Fire-Tablets steht eine Onleihe-App zum Download bereit. Wer also keinen eBook-Reader, sondern das Amazon-Tablet nutzt, kann die Bücher aus der Onleihe darauf lesen. Alle anderen müssen sich nach einem alternativen Reader umsehen, um auf ausgeliehene Inhalte zuzugreifen.

