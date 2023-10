Hugendubel: Was bringt die Kundenkarte? Vorteile & Nachteile

Der Buchhändler „Hugendubel“ bietet Kunden eine Kundenkarte an. Was bringt das und welche Vorteile hat man davon?

Es handelt sich um das Treueprogramm des Händlers. Dabei ist „Kundenkarte“ der offizielle Name. Es gibt also anders als zum Beispiel beim „Kultclub“ von Thalia keinen ausgefallenen Namen für das Bonusprogramm. Die Anmeldung und Teilnahme daran sind kostenlos und mit keinen Verpflichtungen verbunden. Wer sich regelmäßig mit Büchern von Hugendubel eindeckt, kann die Kundenkarte direkt online beantragen (zur Anmeldung). Dafür ist ein Kunden-Konto mit einer gültigen E-Mail-Adresse notwendig.

Hugendubel Kundenkarte: Was sind die Vorteile?

Die Anmeldung für die Hugendubel-Kundenkarte kann man hier online durchführen: Zu Hugendubel. Alternativ erhält man sie auch in einer Filiale erhalten. Dann muss die Karte noch im Webangebot des Buchanbieters online aktiviert und mit einem Kundenkonto verknüpft werden. Die Kundenkarte gibt es in digitaler Form als App. Man kann auf die Vorteile sowohl mit seinem Kundenkonto online zugreifen als auch vor Ort in den Filialen. Dann zeigt man den Code für die Kundenkarte beim Bezahlvorgang an der Kasse vor.

Was bringt die Anmeldung? Das sind die Vorteile der Kundenkarte:

Lesepunkte sammeln, die man gegen Prämien eintauschen kann

250 Treuepunkte gratis für die Neuanmeldung im Programm

für die Neuanmeldung im Programm Zugriff auf exklusive Rabatte

Versandkostenfreie Lieferung für Online-Bestellungen

für Online-Bestellungen Rabatt in Höhe von 10 Prozent in Cafés innerhalb von Hugendubel-Filialen

innerhalb von Hugendubel-Filialen 30 Prozent Rabatt auf Lesungen und Veranstaltungen

auf Lesungen und Veranstaltungen Geburtstagsüberraschung per E-Mail

per E-Mail Newsletter (So gibt es einen 10-Prozent-Gutschein zum Newsletter)

Vorabinformationen zu Hugendubel-Events

zu Hugendubel-Events Zugriff auf exklusive Gewinnspiele

Weitere Rabatte bei verschiedenen Kooperationspartnern

Auf die Vorteile kann man über die Hugendubel-App auf dem Smartphone zugreifen (zum App-Download für Android und iOS). Dort sieht man zum Beispiel seinen aktuellen Punktestand. Eine Übersicht über alle aktuellen Vorteile sowie Aktionen, an denen man als Kundenkarteninhaber teilnehmen kann, findet ihr im Webangebot von Hugendubel.

Die exklusiven Rabatte, auf die man als Teilnehmer des Treueprogramms teilnehmen kann, wechseln immer wieder. So hat man früher zum Beispiel 20 Prozent Rabatt auf Gesellschaftsspiele aus dem Hugendubel-Sortiment oder englischsprachige Bücher erhalten. Vorteile können aber auch gestrichen werden. Für den kostenlosen DHL-Versand bei Bestellungen im Online-Shop ist etwa ein Enddatum zum 31.12.2023 angegeben.

Große Nachteile gibt es bei der Karte nicht. Es ist kein kostenpflichtiges Abonnement oder Ähnliches nötig. Den mit der Karte verbundenen Newsletter-Empfang kann man jederzeit kündigen. Man ist auch nicht dazu verpflichtet, regelmäßig bei Hugendubel einzukaufen, um am Programm teilnehmen zu können. Es werden aber Daten erfasst. Neben der eigenen E-Mail-Adresse gehören zum Beispiel wie bei jedem Treueprogramm Informationen zum Kaufverhalten dazu.

