Selbst ein Döner kostet mehr: Amazon haut Retro-Kabelkopfhörer für 5,17 Euro raus

Günstiger als ein Mittagessen bei der Imbissbude: Bei Otto und Amazon ist aktuell der Panasonic RP-HT010E-A – ein kabelgebundener Kopfhörer im Retro-Design – zum Schleuderpreis erhältlich.

Panasonic RP-HT010E-A für 5,17 Euro bei Amazon und Otto

Beim Panasonic RP-HT010E-A (bei Amazon anschauen, bei Otto anschauen) handelt es sich um einen „Leichtbügel-Kopfhörer“, der per Klinkenkabel (3,5 mm; Länge 1,2 Meter) mit einem Abspieler verbunden wird. Es ist also kein Bluetooth-Kopfhörer. Der Preis von 5,75 Euro gilt für die blaue Farbvariante und entspricht einem Rabatt von 28 Prozent. Das ohraufliegende Modell („On-Ear“) ist mit nur 60 Gramm ausgesprochen leicht. Zum Vergleich: Ein ausgewachsener Bügelkopfhörer bringt durchaus 250 Gramm auf die Waage.

Panasonic RP-HT010E-A Bügelkopfhörer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.11.2023 10:47 Uhr

Der Kopfhörer ist für viele Einsatzzwecke geeignet: Handy, Nintendo Switch, PS4, MP3-Player und mehr. Wo keine Klinkenbuchse vorhanden ist, wird ein zusätzlicher USB-auf-Klinke-Adapter benötigt (bei iPhones: Lightning-auf-Klinke). Auch als Kinderkopfhörer kommt der Panasonic in Frage – aber nur, wenn die Kinder alt genug sind und über mögliche Gehörschäden durch hohe Lautstärken aufgeklärt sind. Eine Lautstärkebegrenzung ist nämlich nicht integriert.

Vorteile:

leicht und bequem

für Mobilgeräte geeignet

authentischer Retro-Look

Nachteile:

Klangqualität und Tragekomfort entsprechen Einsteigerklasse

kein Mikrofon

keine besonderen Features wie Noise Cancelling

Die durchschnittliche Amazon-Kundenbewertung von 4,4 Sternen bei über 3.000 abgegebenen Stimmen kann sich sehen lassen. Besonders oft wird der ausgewogene Klang gelobt, was in dieser Preisklasse durchaus überraschend ist. Ein audiophiles Klangwunder sollte man freilich nicht erwarten. Was man bekommt, ist vielmehr ein brauchbar abgestimmter Sound für den Alltagsgebrauch.

Ein starkes Pro-Argument ist tatsächlich auch das Design des Panasonic RP-HT010E-A: Der Kopfhörer wirkt wie aus einer anderen Epoche – und ist damit wieder voll im Trend. Wer im großstädtischen Einheitsbrei aus AirPods (und Klonen) hervorstechen will, trägt kabelgebundene Retro-Headphones. Bei dem niedrigen Preis bricht auch nicht die Welt zusammen, wenn der Kopfhörer mal kaputt gehen sollte.

