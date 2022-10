Am Streaming-Markt in Deutschland wird es voller. Während Netflix schwächelt, steht mit Paramount+ der nächste Streaming-Dienst schon bereit. Endlich wissen wir genau, wann es losgeht.

Paramount+ führt Netflix vor: Nur 7,99 Euro ab Dezember

Wer auf Paramount+, den neuen Streaming-Dienst des gleichnamigen Filmstudios, wartet, muss sich noch etwas gedulden. Bisher hieß es, in der zweiten Jahreshälfte 2022 soll es soweit sein. Das reizt das Studio aus: Paramount+ wird im Dezember starten, hat das Unternehmen bekanntgegeben. Das genaue Datum bleibt noch offen.

Zum Start wird Paramount+ für 7,99 Euro im Monat zu haben sein. Günstiger ist derzeit nur RTL+ zu haben. Prime Video liegt noch gleich auf, eine Preissteigerung dürfte aber nicht lange auf sich warten lassen. Netflix kann bei den Preisen überhaupt nicht mithalten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von Paramount+ hängt aber an den Inhalten. Die hat man bisher nur in Auszügen bekanntgegeben.

In den USA laufen unter anderem Serien und Shows von CBS, Comedy Central und MTV beim Streaming-Dienst. Dazu sollen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die gleichzeitig starten, lokale Eigenproduktionen kommen. Eine der ersten wird eine Serie zum Krimi-Erfolg „Die Chemie des Todes“ von Simon Beckett (Quelle: dpa via Handelsblatt). Paramount kann zudem auf ein Fülle eigener Titel zurückgreifen, die es wahrscheinlich Stück für Stück bei Paramount+ zu sehen geben wird.

Sky-Kunden profitieren: Paramount+ gibt's ohne Aufpreis

Paramount+ soll auf „unterstützten Connected-TV-Geräten“ laufen. Welche das sind, erklärt man nicht genauer. Außerdem wird es eine App für iOS und Android geben. Den besten Deal machen Kunden von Sky Q. Wer das Sky-Cinema-Abo bezieht, kriegt darüber zum Start die Inhalte von Paramount+ ohne Aufpreis.

Auf der anderen Seite lässt man Star-Trek-Fans bei Netflix und Co. in die Röhre schauen. Die umstrittene Serie Discovery ist dort nicht mehr zu finden, wanderte für die Erstausstrahlung zu Pluto TV. Langfristig dürften aber die Neuerscheinungen aus dem Star-Trek-Universum alle bei Paramount+ landen. Sie gehören immerhin zu den wertvollsten Inhalten des Studios, mit denen sich viele Zuschauer begeistern lassen.