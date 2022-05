Die Platzhirsche am Streaming-Markt haben neue Konkurrenz. Neben Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video macht sich en weiterer großer Name auf Kundenfang – und zwar erfolgreich. Schon bald soll der Mitbewerber auch in Deutschland an den Start gehen. Dafür hat man schon ein paar Bonbons parat.

Paramount Facts

Der Streaming-Markt ist wieder etwas bunter geworden. Zu den internationalen Größen gesellen sich hierzulande mit RTL+ oder DAZN zwar immer mehr gangbare Alternativen, die Streaming-Riesen Amazon und Netflix haben aber noch die Hand am Steuer. Bisher kann da nur Disney+ annähernd mithalten. Doch das scheint sich gerade zu ändern.

Konkurrenz für Disney+ und Netflix: Paramount+ gibt Gas

Mit Paramount+ hat das Filmstudio Paramount bereits seit 2014 in den USA seinen eigenen unabhängigen Streaming-Kanal, der bis vergangenes Jahr allerdings noch unter dem Namen CBS All Access angeboten wurde. In der zweiten Jahreshälfte 2022 soll es in Deutschland losgehen.

Schon jetzt hat man aber Erfreuliches zu verkünden: 6,8 Millionen neue Abonnenten haben sich allein im ersten Quartal 2022 für Paramount+ entschieden. Insgesamt kommt der Streaming-Dienst auf knapp 40 Millionen Abos, wie aus dem vierteljährlichen Unternehmensbericht hervorgeht – ernsthafte Konkurrenz für die Großen.

Starttermin und Preis für Deutschland sind noch unklar. Realistisch sind wohl 7 bis 9 Euro, ausgehend von den aktuellen US-Preisen. Was allerdings klar ist: Paramount+ kann mit einem attraktiven Angebot aufwarten. Diverse Serien, die im deutschen Fernsehen rauf und runter laufen, gehören dem Studio und werden früher oder später auf Paramount+ auftauchen.

Die Auswahl des richtigen Streaming-Dienstes wird nicht einfacher – wir helfen:

Der große Streaming-Vergleich Abonniere uns

auf YouTube

Streaming: Immer mehr Auswahl, immer mehr Kosten

Dazu kommen neuere Erfolge wie Star Trek: Discovery. Die Serie ist gerade erst bei Netflix ausgelaufen. Die vierte Staffel kann in Deutschland über Sky gestreamt werden, dafür sorgt ein Vertrag zwischen den beiden Anbietern. Auch Star Trek: Picard liegt in Paramounts Händen, dazu kommt die lang erwartete Halo-Serie – ebenfalls erstmal über Sky.

Langfristig wird vieles davon wohl exklusiv zu Paramount+ wandern. In den USA hat das Unternehmen bereits angekündigt, Filme nach ihrem Kinofenster nur noch den eigenen Abonnenten zu zeigen. Für viele Verbraucher wird das Unterhaltungsangebot damit wieder ein paar saftige Schritte teurer. Sven und Marina von GIGA haben bereits festgehalten, dass das nicht gut ankommt.