Amazon könnte bald auch in Deutschland die Preise für seinen Prime-Dienst anheben. Manche Kunden haben bereits eine E-Mail mit ersten Infos über eine Anpassung der Nutzungsbedingungen erhalten. Bei 69 Euro im Jahr dürfte es in Zukunft nicht bleiben.

Amazon Prime Facts

Amazon Prime: Hinweise auf Preisanstieg verdichten sich

Amazon hat manchen Kunden seines Prime-Dienstes eine E-Mail geschickt, in der auf Anpassungen der Nutzungsbedingungen hingewiesen wird. Das könnte als Vorbote auf eine mögliche Preisanhebung bei Amazon Prime gedeutet werden, denn auch in den USA wurden Kunden so auf „angepasste“ Preise vorbereitet. Auch die zuletzt durchgeführte Preiserhöhung bei Amazon Music Unlimited machte sich im Vorfeld derart bemerkbar.

Noch hat Amazon nicht erläutert, ob Prime in Deutschland künftig mehr kosten wird – und wie hoch der Preisanstieg ausfallen könnte. Derzeit werden hierzulande 69 Euro pro Jahr oder 7,99 Euro bei monatlicher Abrechnung vom Konto abgebucht. In den USA ging es von 119 auf 139 US-Dollar pro Jahr beziehungsweise von 12,99 auf 14,99 US-Dollar pro Monat hoch.

Amazon hat den Preisanstieg bei Prime in den USA mit dem „weiteren Ausbau der Prime-Vorteile“, aber auch mit dem „Anstieg der Löhne und Transportkosten“ begründet. Ähnlich könnte Amazon bald auch in Deutschland argumentieren.

Auf Nachfrage erklärt Amazon, dass „derzeit nichts anzukündigen“ sei. Die Anpassung der Nutzungsbedingungen von Prime sei geschehen, um „noch ausführlicher darüber zu informieren“, wie Änderungen an Prime in Zukunft vorgenommen werden können (Quelle: golem.de).

Im Video: Das bietet Amazon Prime

Amazon Prime: Die 9 größten Vorteile im Überblick Abonniere uns

auf YouTube

Manche Prime-Abonnenten zahlen weniger

Während der Standardpreis bei 69 Euro im Jahr liegt, können bestimmte Bevölkerungsgruppen von Rabatten profitieren. Studenten und Azubis zahlen jährlich nur 34 Euro bei „Prime Student“.

Auch Personen, die weder studieren, noch eine Ausbildung machen, können teilweise einen Rabatt erhalten. Wer vom Rundfunkbeitrag befreit ist oder einen Sozialpass besitzt, erhält Amazon Prime ebenfalls zum halben Preis.