Ein Mega-Hit laut IMDb – Mist, jetzt geht Apples Plan auf und ich muss zahlen

Ich habe ein Geständnis abzugeben. Für all die tollen Filme und Serien, die ich bisher auf Apple TV+ gesehen habe, musste ich bisher noch keinen Cent zahlen – dank Apples Großzügigkeit. Doch damit ist jetzt Schluss. Für die Fortsetzung einer der besten Science-Fiction-Serien der letzten Jahre muss ich nun nämlich tatsächlich blechen – ab dem 15. November geht es wieder los.



Ein Kommentar von Sven Kaulfuss.

Im Vergleich zu Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ ist Apples Streaming-Dienst noch immer eine kleine Nummer, zumindest was den Marktanteil betrifft. Qualitativ spielt Apple TV+ dagegen ganz oben mit. Zahlen musste ich bisher dafür aber nicht, da man hier und da immer wieder einen oder mehrere Probemonate abstauben konnte. Doch diese Möglichkeit wird aktuell von Apple immer mehr eingeschränkt.

Will ich „Silo“ sehen, muss ich für Apple TV+ jetzt zahlen

Wenn ich nicht gerade teure Hardware bei Apple kaufe und mir somit drei Monate Apple TV+ sichern kann, haben sich die Optionen mittlerweile für sogenannte „Wiederkehrer“ erschöpft. Ärgerlich, denn ausgerechnet am 15. November startet die zweite Staffel von „Silo“. Bereits im letzten Jahr konnte mich die dystopische Science-Fiction-Serie mit Rebecca Ferguson in der Hauptrolle in ihren Bann ziehen.

Staffel 2 hat bereits einen Trailer:

Silo Staffel 2 – Trailer (Apple TV+)

Ein Vergleich mit „Fallout“ ist gar nicht so weit hergeholt, wenngleich der allgemeine Ton wesentlich ernster ausfällt. Auch in „Silo“ finden wir uns in einer Bunkerwelt tief im Inneren der Erde wieder. Die Hintergründe bleiben verborgen, ein Verwirrspiel aus Lügen und Intrigen lässt die Fassade der Bunkergesellschaft aber langsam bröckeln (bei Apple TV+ ansehen).

Bei IMDb gibt es für die Serie fantastische 8,1 Punkte, bei Rotten Tomatoes sogar 94 Prozent Zustimmung von den Profi-Kritikern – verdammt gute Serienunterhaltung.

Staffel 1 endete bekanntlich mit einem fiesen Cliffhanger, und die Geschichte findet nun endlich ihre Fortsetzung. Doch will ich die sehen, muss ich wohl oder übel erstmals für Apple TV+ zahlen. Knapp 10 Euro werden dafür monatlich fällig. Möchte ich Staffel 2 wöchentlich ab dem 15. November mitverfolgen, dann muss ich bis zum 17. Januar 2025 dranbleiben und somit den Streaming-Dienst für ganze drei Monate abonnieren. Bin ich geduldig und kann es abwarten, dann hole ich mir das Abo erst im Januar, sehe alle 10 neuen Episoden in einem Rutsch und komme mit einem einzigen Monatsbeitrag davon – eine schwierige Entscheidung.

Apple hat nichts mehr zu verschenken

Egal, für welchen Weg ich mich entscheide, Apple hat schon gewonnen und zieht jetzt langsam die Daumenschrauben an. Die Zeit der kostenlosen Probehäppchen neigt sich dem Ende zu, und der iPhone-Hersteller will endlich auch Geld von Sparfüchsen wie uns sehen. Ist nicht mehr zu ändern, immerhin gibt es dafür auch richtig gute Qualität. Da dürfte jeder Cent gut angelegt sein, wenn ihr mich fragt.

Im Januar geht es dann gleich weiter mit der nächsten Fortsetzung:

