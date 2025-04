Meine neue Lieblingsserie bei Apple TV+: Dafür lasse ich Netflix links liegen

Serien-Fans kommen an Apple TV+ schon lange nicht mehr vorbei. Doch abseits beliebter Mega-Hits wie Severance habe ich eine weitere Serie für mich entdeckt, die mich zum Schwärmen bringt: Shrinking. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Shrinking: Mein Serientipp auf Apple TV+

Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sage, doch meine Lieblingsrolle von Harrison Ford ist nicht mehr Han Solo oder Indiana Jones – es ist Dr. Paul Rhoades in der fantastischen Dramedy Shrinking auf Apple TV+.

In Shrinking spielt jedermanns Lieblings-Archäologe und -Weltraum-Schmuggler einen alten, grummeligen Psychotherapeuten mit Parkinson und nimmt eine wichtige Rolle in dem großartigen Haupt-Cast der Serie ein (Staffel 1 bei Apple TV+ ansehen).

Eigentlich dreht sich Shrinking aber in erster Linie um Jimmy, gespielt von Jason Segel aus How I Met Your Mother, der nach dem Unfalltod seiner Frau die Kontrolle über sein Leben zurückerlangen und ein besserer Vater für seine Tochter sein will.

Jimmy arbeitet zusammen mit Paul und Gaby (Jessica Williams) in der gleichen Therapeuten-Praxis – und im Zuge seines eigenen mentalen Zusammenbruch versucht er, seinen Patienten mit ungewöhnlichen Methoden zu helfen. Die drei Therapeuten sind nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde, und machen das Fundament der Serie aus.

Dazu gesellen sich diverse spannende, überzeichnete und unterhaltsame Nebencharaktere, die mir beim Zuschauen allesamt ebenfalls stark ans Herz gewachsen sind und mit denen ich trotz ihrer zahlreichen Schwächen gerne mitfiebere.

Die Charaktere bringen eine bewundernswerte Selbstreflektion mit, die sie liebenswürdiger macht – und sowohl die Darsteller als auch das Drehbuch verleihen Shrinking beinahe ein Überangebot von Charme. Allen voran natürlich Harrison Ford.

Apple TV+ landet Volltreffer mit Shrinking

Shrinking schafft einen bewundernswerten Dramedy-Spagat – sie schneidet konstant ernste Themen wie Trauer, Depressionen, PTSD und Parkinson an, bleibt dabei aber dennoch eine Comedy-Serie mit erstaunlich hoher Gag-Dichte.

Die Konflikte werden oft schneller gelöst als bei traditionellen Drama-Serien. Es passiert eher im Stile einer Sitcom, die innerhalb einer 30-Minuten-Folge viele aufgeworfene Probleme wieder behebt – allerdings ohne dabei die Materie lächerlich zu machen.

Shrinking ist eine Feel-Good-Serie mit emotionalem Tiefgang und eine der besten Comedy-Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Allein für die bisherigen zwei Staffeln lohnt sich meiner Meinung nach ein Apple-TV+-Abo. Eine dritte Staffel ist aber bereits in Arbeit.

