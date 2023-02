Pünktlich zum Pokémon Day am 27. Februar 2023 hat Netflix eine neue und etwas andere Pokémon-Serie angekündigt. Wir verraten euch, was über die Animationsserie bisher bekannt ist und zeigen euch den ersten Trailer.

Pokémon ist das erfolgreichste Franchise der Welt und dementsprechend wird die Marke auch auf jede erdenkliche Art und Weise zum Leben erweckt. Ganz neu dabei ist Die Pokémon-Concierge. Die neue Animationsserie entsteht in Zusammenarbeit mit Netflix und soll bereits in diesem Jahr erscheinen.

Den ersten Teaser-Trailer zur neuen Serie seht ihr hier:

Ihr habt es vermutlich direkt bemerkt, aber bei Die Pokémon-Concierge handelt es sich um eine Stop-Motion-Produktion. Absolutes Neuland für die beliebte Marke aus Fernost. Im Stil von bekannten Stop-Motion-Filmen wie Coraline oder Kubo – Der tapfere Samurai kommen also echte Figuren und Kulissen zum Einsatz, die in feinster Kleinarbeit fotografiert werden. Solange bis daraus eine fließende Bewegung entsteht.

Im Zentrum der Geschichte steht das junge Mädchen Haru und ihr Wasser-Pokémon Enton. Haru arbeitet als Concierge in einem Pokémon Resort und begegnet in dieser Position unzähligen Taschenmonstern.

Netflix äußert sich zu der exklusiven Serie wie folgt:

„Netflix freut sich darauf, Fans in Japan und auf der ganzen Welt mit Pokémon Concierge zu begeistern, einer völlig neuen visuellen und erzählerischen Erfahrung mit bahnbrechenden Stop-Motion-Animationen, die in der Pokémon-Welt spielen und in enger Zusammenarbeit mit The Pokémon Company entstanden sind.“