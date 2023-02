Normalerweise treibt Tom Hiddleston als „Loki“ sein Unwesen im Marvel Cinematic Universe, doch für Amazon und die BBC schlüpft der Superstar erneut in eine Rolle, die er zuletzt vor 7 Jahren ausfüllte. James Bond lässt grüßen.

Schon im Jahr 2016 nahm sich Tom Hiddleston von „Loki“ eine kleine Auszeit und spielte in der Mini-Serie „The Night Manager“ Jonathan Pine, eben jenen Nachtmanager eines Luxushotels in Kairo. Doch der ist am Ende viel mehr als nur ein kleiner Hotelangestellter, entpuppt der sich doch vom britischen Nachrichtendienst auf eine Undercover-Mission geschickt als perfekter James-Bond-Verschnitt.

Amazon und die BBC: „The Night Manager“ bekommt eine Fortsetzung

Unglaublich spannend und mit Hugh Laurie (Dr. House), Olivia Colman (The Crown), Elizabeth Debicki (The Crown) und weiteren Schauspielern hochkarätig besetzt. Bei der IMDb gibts für die 6 Episoden eine sehr gute Bewertung von 8 von 10 Punkten. Noch besser das Meinungsbild bei Rotten Tomatoes – 91 Prozent (Profi-Kritiker) und 89 Prozent (Zuschauer).

Trailer zu „The Night Manager“ aus 2016:

The Night Manager - Trailer

Eine Fortsetzung in dem Sinne war nie geplant, auch wenn diese von den Fans sicherlich gewünscht wurde. Nach 7 Jahren kommt es jetzt endlich zu einer positiven Entscheidung, denn „The Night Manager“ wird als Serie fortgesetzt und befindet sich bei der BBC und Amazon Prime Video in der Planung (Quelle: Deadline).

Wie Deadline berichtet, soll es sogar gleich zwei Staffeln der Nachfolgeserie geben, eine entsprechende Bestellung gilt als ausgemacht, auch wenn Amazon und die BBC noch kein offizielles grünes Licht gegeben haben sollen. Immerhin soll die Fortsetzung von „The Night Manager“ unter dem Codenamen „Steelworks“ noch in diesem Jahr in London und Südamerika gedreht werden. Drehbuchautor David Farr ist zurück, ebenso wie Tom Hiddleston in der Rolle des Jonathan Pine.

Noch kein Release-Termin

Der wird sich in der Fortsetzung mit einem neuen Fall beschäftigen müssen, eine nahtlose, also direkt inhaltsbezogene Fortsetzung der Geschichte aus 2016 wird es also eher nicht. Die Erwartungen an die Fortsetzung sind dessen ungeachtet hoch. Das Original gewann immerhin auf den Schlag zwei Emmys und drei Golden Globes. Ein ähnliches Echo erhoffen sich die BBC und Amazon sicherlich vom zweiten Auftritt des Jonathan Pine. Ein Release-Termin ist noch nicht bekannt, aber wahrscheinlich werden wir uns noch mindestens bis 2024 gedulden müssen.

