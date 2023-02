Das Marvel-Universum hat schon viele der berühmtesten Schauspieler überhaupt in seinen Reihen versammelt. Nun bekommt das MCU wieder einmal Zuwachs – ein beliebter Schauspieler, dem The-Walking-Dead-Fans noch immer nachtrauern.

Einem neuen Bericht zufolge hat sich Schauspieler Steven Yeun eine wichtige Rolle im kommenden MCU-Blockbuster Thunderbolts gesichert. Yeun, der durch seine Rolle als Glenn Rhee in The Walking Dead Berühmtheit erlangt hat, soll eine bislang noch nicht bekannt gegebene Rolle einnehmen, die auch über den Film hinweg Relevanz für das Marvel-Universum haben wird.

Steven Yeun: Von The Walking Dead ins MCU

In Thunderbolts wird Steven Yeuns Charakter neben Figuren wie Bucky Barnes, Red Guardian, Taskmaster, Yelena Belova und Ghost zu sehen sein. Ob er allerdings auf der Seite der Guten oder der Bösen kämpft, wird sich erst noch zeigen müssen. Bislang ist von der Handlung des Films nur bekannt, dass eine Gruppe von Antihelden im Auftrag der amerikanischen Regierung Missionen erfüllen. Thunderbolts soll voraussichtlich am 26. Juli 2024 in den Kinos starten. (Quelle: Deadline)

Für Yeun bedeutet die Rolle im MCU den nächsten Karriere-Schritt. Nachdem er in The Walking Dead für viele Fans einen der besten Charaktere verkörperte, konnte er im Anschluss unter anderem mit dem sehenswerten Drama Minari auf sich aufmerksam machen, während er als Voice Actor in der Cartoon-Serie Invincible ebenfalls bereits Superhelden-Erfahrung gesammelt hat.

Schaut euch hier die Stars aus dem aktuellen MUC-Film, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, im Video an:

Ant-Man & the Wasp: Quantumania - Die Stars im Interviews Abonniere uns

auf YouTube

Marvel-Fans feiern Thunderbolts-Neuzugang

Auf Reddit löst die Ankündigung von Yeuns Auftritt im MCU bereits großen Jubel aus – die Community freut sich auf den beliebten Schauspieler und rätselt bereits, welche Rolle er am besten verkörpern könnte. Während ihn manche als den mental-instabilen Antihelden Robert Reynolds alias Sentry sehen, finden andere sogar, dass er auch als Reed Richards von den Fantastic Four eine gute Figur abgeben würde.

„Klingt, als wäre er Sentry. Nicht der Schauspieler, den ich erwartet habe, aber er wäre eine großartige Wahl.“ ( Reddit-User kothuboy21 )

) „Er wäre als Reed unendlich viel besser als als Sentry. Mann, er wäre ein absolut unglaublicher Reed Richards.“ ( Reddit-User CompetitionGullible7 )

) „So ein verdienter Erfolg für ihn. Er war so gut in The Walking Dead, ich hab ihm schon seit Jahren größere Rollen gewünscht.“ (Reddit-User mthsleonardi13)

Steven Yeun wird im MCU einsteigen, aber wie sieht es eigentlich mit einem Comeback von Robert Downey Jr. aus?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.