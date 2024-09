Harry Potter: Quidditch Champions – Hero Skins freischalten

Neben eurem ganz individuellen Team könnt ihr auch bekannte Gesichter auf das Quidditch Feld holen. Wir zeigen euch alle Hero Skins in Harry Potter: Quidditch Champions und erklären euch, wie ihr sie freischaltet.

Hero Skins freischalten und ausrüsten

Damit ihr in Harry Potter: Quidditch Champions Spieler wie Ginny, Draco, Cedric oder auch Sebastian Sallow aus Hogwarts Legacy in euer Team holen könnt, müsst ihr sie erst freischalten.



Die Freischaltbedingungen sind für jeden der 12 Hero Skins unterschiedlich. Mal müsst ihr Gold ausgeben, Flügel-Schlüssel fangen oder einfach eure Accounts verbinden.



Habt ihr einen Hero Skin freigeschaltet, könnt ihr diesen ganz einfach ausrüsten. Geht dafür in das Menüfeld, um euer Team anzupassen. Das erste Porträt, was ihr in dem Menü seht, lässt euch den jeweiligen Hero Skin auswählen.



Da ihr zu Beginn eurer Karriere als Qudditch-Champion noch keine Skins freigeschaltet habt, zeigen wir euch in der folgenden Liste, alle Hero Skins mit ihren Freischaltbedingungen.

Sebastian Sallow

Euer Begleiter aus Hogwarts Legacy ist einer der 12 möglichen Hero Skins, die ihr in eurem Team haben könnt. Um ihn freizuschalten, müsst ihr aber ein Abenteuer an seiner Seite überstanden haben.

Rarität: Episch

Episch Freischaltbedingung: Verknüpft euren WB-Account mit Harry Potter: Quidditch Champions. Habt ihr Hogwarts Legacy ebenfalls mit eurem Account verbunden, wird der Hero Skin freigeschaltet.

Verknüpft euren WB-Account mit Harry Potter: Quidditch Champions. Habt ihr Hogwarts Legacy ebenfalls mit eurem Account verbunden, wird der Hero Skin freigeschaltet. Outfit: Slytherin Schüler

Slytherin Schüler Extras: –

Mit Sebastians Hero Skin kommt ein alter Bekannter in euer Team. (© Screenshot GIGA)

Cedric Diggory

Cedric Diggory war bis vor seiner Teilnahme an dem Trimagischen Turnier nicht nur der Sucher von Hufflepuff, sondern auch der Quidditch-Kapitän seiner Mannschaft. Damit er sich eurem Team anschließt, müsst ihr lediglich ein paar Schlüssel finden.

Rarität: Legendär

Legendär Freischaltbedingung: Cedric könnt ihr mit 250 fliegenden Schlüsseln kaufen.

Cedric könnt ihr mit 250 fliegenden Schlüsseln kaufen. Outfit: Huffplepuff-Sucher

Huffplepuff-Sucher Extras: Cedrics Zauberstab, Hufflepuff Besen, Hufflepuff Tor-Emote

Cho Chang

Auch Cho Chang, die ehemalige Freundin von Cedric, ist der Sucher für ihre Mannschaft. Die Ravenclaw-Schülerin benötigt wie Diggory lediglich ein paar Schlüssel, um freigeschaltet zu werden.

Rarität: Legendär

Legendär Freischaltbedingung: Cho könnt ihr mit 250 fliegenden Schlüsseln kaufen.

Cho könnt ihr mit 250 fliegenden Schlüsseln kaufen. Outfit: Ravenclaw-Sucher

Ravenclaw-Sucher Extras: Chos Zauberstab, Ravenclaw Besen, Ravenclaw Tor-Emote

Draco Malfoy

Slytherins Sucher kann auch für euer Team den goldenen Schnatz fangen. Auch für ihn braucht ihr fliegende Schlüssel.

Rarität: Legendär

Legendär Freischaltbedingung: Draco könnt ihr mit 250 fliegenden Schlüsseln kaufen.

Draco könnt ihr mit 250 fliegenden Schlüsseln kaufen. Outfit: Slytherin-Sucher

Slytherin-Sucher Extras: Dracos Zauberstab, Slytherin Besen, Slytherin Tor-Emote

Manche der Hero Skins müssen mit fliegenden Schlüsseln gekauft werden. (© Screenshot GIGA)

Ginny Weasley

Die jüngste der Weasley-Kinder wird im späteren Verlauf ihres Lebens eine professionelle Quidditch-Spielerin. Damit sie auch eurem Team zum Sieg verhelfen kann, müsst ihr nur wenig Zeit investieren.

Rarität: Normal und Episch

Normal und Episch Freischaltbedingung: Beendet das Tutorial im Fuchsbau der Weasleys. Ihr erhaltet dadurch ihr Standard Outfit – ihr Jäger-Outfit schaltet ihr mit 250 fliegenden Schlüsseln frei.

Beendet das Tutorial im Fuchsbau der Weasleys. Ihr erhaltet dadurch ihr Standard Outfit – ihr Jäger-Outfit schaltet ihr mit 250 fliegenden Schlüsseln frei. Outfit: Standard Outfit und Gryffindor-Jäger

Standard Outfit und Gryffindor-Jäger Extras: Ginnys Zauberstab, Gryffindor Besen, Gryffindor Tor-Emote

Ginnys Hero Skin steht euch in zwei Optionen zur Verfügung. (© Screenshot GIGA)

Ron Weasley

Harry Potters bester Freund hat sich als herausragender Hüter entpuppt. Keine Frage also, dass ihr ihn in eurem Team haben wollt. Damit Ron jedoch für euch spielt, müsst ihr reichlich XP sammeln.

Rarität: Legendär

Legendär Freischaltbedingung: Ron erhaltet ihr im Laufe der Quidditch-Tryouts. Geht in das Saison-Menü und erreicht Level 50 um seinen Hero Skin als Belohnung zu bekommen.

Ron erhaltet ihr im Laufe der Quidditch-Tryouts. Geht in das Saison-Menü und erreicht Level 50 um seinen Hero Skin als Belohnung zu bekommen. Outfit: Gryffindor Hüter-Probe-Outfit

Gryffindor Hüter-Probe-Outfit Extras: –

Harry Potter

Der jüngste Sucher in der Geschichte Hogwarts jagt als Hero Skin für den Goldenen Schnatz

Rarität: Legendär

Legendär Freischaltbedingung: Spielt den Karrieremodus, bis ihr Karriere-Level 45 erreicht habt.

Spielt den Karrieremodus, bis ihr Karriere-Level 45 erreicht habt. Outfit: Gryffindor-Sucher

Gryffindor-Sucher Extras: –

Hermine Granger

Das goldene Trio wäre kein Trio ohne Hermine. Auch wenn sie normalerweise nicht auf dem Quidditch-Feld zu finden ist, kann sie euch als Hero Skin unterstützen.

Rarität: Legendär

Legendär Freischaltbedingung: Hermines Hero Skin könnt ihr für 1650 Gold auf dem Markt kaufen.

Hermines Hero Skin könnt ihr für 1650 Gold auf dem Markt kaufen. Outfit: Fuchsbau Champion

Fuchsbau Champion Extras: Hermines Zauberstab

Die Weasley Zwillinge

Auch als Hero Skin kommen die Zwillinge Fred und George als Doppelpack. Die beiden Treiber der Gryffindor-Mannschaft bekommt ihr in einem 2-für-1-Deal.

Rarität: Episch und Episch

Episch und Episch Freischaltbedingung: Fred und George erhaltet ihr zusammen für 1150 Gold auf dem Markt.

Fred und George erhaltet ihr zusammen für 1150 Gold auf dem Markt. Outfit: Fuchsbau Champion

Fuchsbau Champion Extras: Freds Zauberstab und Georges Zauberstab

Hermine und die Zwillinge findet ihr auf dem Marktplatz. (© Screenshot GIGA)

Rolanda Hooch

Damit ihr ein sauberes Qudditch Spiel garantieren könnt, ist Madame Hooch die richtige Wahl für euer Team. Der Hero Skin der Fluglehrerin ist aber nicht so leicht zu bekommen.

Rarität: Episch

Episch Freischaltbedingung: Ihr müsst die Meister-Herausforderungen für alle Positionen bestehen. Für die vier Positionen müsst ihr 36 Challenges meistern.

Ihr müsst die Meister-Herausforderungen für alle Positionen bestehen. Für die vier Positionen müsst ihr 36 Challenges meistern. Outfit: Hogwarts Quidditch-Schiedsrichter

Hogwarts Quidditch-Schiedsrichter Extras: –

Als richtiger Fan solltet ihr diese 25 Harry Potter Fakten kennen:

