Harry Potter: Quidditch Champions – Beste Besen für das Turnier

Eure Skills als Quidditch-Spieler können euch Trophäen bringen – mit einem guten Besen fällt euch das aber deutlich leichter. Wir zeigen euch die besten Besen in Harry Potter: Quidditch Champions.

Was unterscheidet die Besen voneinander?

Kein Equipment ist so wichtig für einen Quidditch-Spieler wie sein Besen. In Harry Potter: Quidditch Champions ist dieser auch die einzige relevante Form von Equipment, die ihr steuern könnt. Die richtige Wahl ist also ausschlaggebend für euren Werdegang im Zauberersport.



Innerhalb von Harry Potter: Quidditch Champions könnt ihr mehrere Besen freischalten. Jeder von ihnen kommt mit ganz eigenen Statistiken, die ihr mit Gold aufwerten könnt. Jede dieser Kategorien hat insgesamt sieben Stufen. Die Eigenschaften eines jeden Besens fallen in diese Kategorien:

Geschwindigkeit : Wie der Name schon besagt, geht es hierbei um die Schnelligkeit eures Besens. Nicht nur die maximale Geschwindigkeit, sondern auch der Boost ändern sich mit der jeweiligen Stufe.

: Wie der Name schon besagt, geht es hierbei um die Schnelligkeit eures Besens. Nicht nur die maximale Geschwindigkeit, sondern auch der Boost ändern sich mit der jeweiligen Stufe. Beweglichkeit : Driften, drehen, ducken. Hat euer Besen eine hohe Beweglichkeit-Stufe, seid ihr agiler auf dem Spielfeld unterwegs.

: Driften, drehen, ducken. Hat euer Besen eine hohe Beweglichkeit-Stufe, seid ihr agiler auf dem Spielfeld unterwegs. Haltbarkeit: Hier wird eure Gesundheit beeinflusst. Je höher die Stufe, desto mehr HP habt ihr. Auch die Resistenz gegen Schläge der Treiber wird erhöht. Zudem regeneriert ihr auf einer hohen Stufe eure Gesundheit deutlich schneller.

Die besten Besen in Harry Potter: Quidditch Champions

Im Folgenden findet ihr alle Besen in Harry Potter: Quidditch Champions. Wir haben die Besen für euch basierend auf ihrer höchsten Stufe von gut bis schlecht sortiert:

Shooting Star : Dieser Besen hat die höchsten Stats von allen anderen im Spiel. Der einzige Nachteil beim Shooting Star ist sein relativ simples Design – sollte euch dies aber nicht stören, ist das der beste Besen für eure Quidditch-Turniere.

: Dieser Besen hat die höchsten Stats von allen anderen im Spiel. Der einzige Nachteil beim Shooting Star ist sein relativ simples Design – sollte euch dies aber nicht stören, ist das der beste Besen für eure Quidditch-Turniere. Legacy (Selten oder episch) Shooting Star : Dieser Besen ist eine Variation des Shooting Star. Allerdings sind die Stats dessen ein wenig schlechter als die normale Version.

: Dieser Besen ist eine Variation des Shooting Star. Allerdings sind die Stats dessen ein wenig schlechter als die normale Version. Firebolt : Wollt ihr extra Boost haben, ist der Firebolt der Besen für euch. Auch könnt ihr mit ihm schnittig durch das Spielfeld brettern und so anderen Spielern ausweichen.

: Wollt ihr extra Boost haben, ist der Firebolt der Besen für euch. Auch könnt ihr mit ihm schnittig durch das Spielfeld brettern und so anderen Spielern ausweichen. Stormrider : Auch Stormrider hat einen vergleichbaren guten Boost, dafür aber eine nicht ganz so gute allgemeine Geschwindigkeit. Zudem könnt ihr mit Stormrider euren Gegnern hervorragend ausweichen.

: Auch Stormrider hat einen vergleichbaren guten Boost, dafür aber eine nicht ganz so gute allgemeine Geschwindigkeit. Zudem könnt ihr mit Stormrider euren Gegnern hervorragend ausweichen. Comet : Mit dem Comet manövriert ihr euch aus jeder brenzligen Lage. Allgemein ist der Comet ein guter Allrounder für euer Team.

: Mit dem Comet manövriert ihr euch aus jeder brenzligen Lage. Allgemein ist der Comet ein guter Allrounder für euer Team. Cleansweep : Boost, Geschwindigkeit und die Fähigkeit zu manövrieren sind die Hauptmerkmale des Cleansweep. Alle drei Kategorien haben dabei eine Stufe von 4.

: Boost, Geschwindigkeit und die Fähigkeit zu manövrieren sind die Hauptmerkmale des Cleansweep. Alle drei Kategorien haben dabei eine Stufe von 4. Oakshaft : Der Oakshaft heilt eure Gesundheit mit Geschwindigkeit. Solltet ihr also öfters kurz vor einem K.O. stehen, ist der Oakshaft eine gute Wahl für euch.

: Der Oakshaft heilt eure Gesundheit mit Geschwindigkeit. Solltet ihr also öfters kurz vor einem K.O. stehen, ist der Oakshaft eine gute Wahl für euch. Nimbus und Swiftstick: Beide Besen überzeugen nicht mit ihren Stats. Im Vergleich zu allen anderen Besen, haben sie keine herausragenden Fähigkeiten, die euch bei eurem Spiel sonderlich helfen könnten.