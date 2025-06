Das gab es bisher noch nie: Pixel-10-Smartphones erhalten geniales Feature

Google will seine neuen Pixel-10-Smartphones schneller machen, mit besseren Kameras ausstatten und viele neue Software-Features einführen. Jetzt wurde bekannt, dass das Unternehmen noch ein weiteres Ass im Ärmel hat. Google könnte damit mit den iPhones von Apple gleichziehen.

Pixel-10-Smartphones mit „Pixelsnap“ erwartet

Was für Apple MagSafe ist, könnte für Google „Pixelsnap“ werden. Google soll offenbar einen Dreifachschlag beim magnetischen Zubehör planen. Den Anfang macht der „Pixelsnap Charger“ – ein kabelloses Ladegerät, das sich dank Magneten präzise am Smartphone ausrichtet. Das Gerät mit dem internen Codenamen „STN4" unterstützt den brandneuen Qi2.2-Standard und das „Magnetic Power Profile“ für besonders effizientes Laden.

Neben dem reinen Ladegerät entwickelt Google auch praktische Halterungen: Der „Pixelsnap Ring Stand“ ermöglicht es, das Pixel 10 aufrecht zu positionieren – ideal für Videocalls oder zum Medienkonsum. Die Krönung bildet der „Pixelsnap Charger with Stand“, der Laden und Aufstellen kombiniert. Er könnte den bisherigen Pixel Stand ablösen. Für die Stands sind bereits zwei Farbvarianten durchgesickert: „Mist“ in Weiß und „Rock Candy“ in Schwarz.

Mit der Pixelsnap-Serie würde Google auf den wachsenden Markt für magnetisches Smartphone-Zubehör aufspringen. Während Apple seit Jahren auf MagSafe setzt, fehlte im Android-Kosmos bisher eine vergleichbar elegante Lösung. Der neue Qi2-Standard ebnet nun den Weg für herstellerübergreifende magnetische Accessoires. Google könnte diese Chance nutzen, um mit eigenen Premium-Produkten Maßstäbe im Android-Sektor zu setzen (Quelle: 9to5Google).

Bisher nur mit speziellem Case möglich

Schon jetzt könnt ihr beispielsweise euer Pixel 9 Pro XL (Test) mit einem MagSafe-Case um diese Funktion erweitern. MagSafe-Zubehör, das eigentlich für Apples iPhone gedacht ist, funktioniert damit wunderbar, wie ich selbst ausprobiert habe. Bisher gibt es aber noch keine Lösung, die im Android-Sektor ohne Hülle funktioniert. Google könnte den Weg ebnen. Der Qi2.2-Standard würde das möglich machen. Spätestens im August wenn die neuen Pixel-10-Smartphones vorgestellt werden, erfahrt ihr, ob sich das Gerücht bestätigt.