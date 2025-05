Samsung Galaxy Watch 6, 7 und Co. ausschalten: So klappt's bei allen Modellen

Falls ihr an euer Galaxy Watch 7 oder einer älteren Samsung-Smartwatch stromsparen wollt oder die Funktionen der Uhr aus anderen Gründen aktuell nicht benötigt, könnt ihr die Galaxy Watch ausschalten.

Einen An-Aus-Knopf gibt es am Gehäuse aber nicht direkt. Wie lässt sich die Galaxy Watch also komplett ausschalten?

Wie schalte ich meine Galaxy Watch aus?

Dafür habt ihr zwei Möglichkeiten:

Ihr könnt dafür die beiden Tasten rechts am Gehäuse gleichzeitig drücken. Haltet die Finger für einige Sekunden auf der Home- und Zurück-Taste.

drücken. Haltet die Finger für einige Sekunden auf der Home- und Zurück-Taste. Auf dem Bildschirm erscheint nun die Option zum Ausschalten der Uhr.

Außerdem könnt ihr das Quick-Panel der „Samsung Galaxy Watch“ öffnen, indem ihr den Finger von oben nach unten über den Bildschirm zieht. Im neuen Kontrollmenü tippt ihr den Power-Button an, um die Uhr vollständig auszuschalten.

Samsung Galaxy Watch 7 lässt sich nicht ausschalten?

Ihr könnt auch einstellen, dass sich die Galaxy Watch nur über die Home-Taste und ohne Back-Button ausschalten lässt:

Öffnet hierfür die Einstellungen der Galaxy Watch über das Zahnradsymbol auf. Ruft die „Erweiterten Funktionen“ auf. Wählt den Abschnitt „Anpassen von Tasten“ aus. Weiter geht es mit „Home-Taste“. Bei „Drücken und Halten“ aktiviert ihr die Option „Ausschalten-Menü“.

Ab sofort braucht ihr dann nur noch den einen Knopf, um die Smartwatch „schlafen“ zu legen. Wir zeigen euch auch, wie sich das Ziffernblatt an der Galaxy Watch ändern lässt.

Das Ausschalten ist zum Beispiel an Orten notwendig, an denen keine Geräte mit drahtlosen Verbindungen erlaubt sind, etwa in Krankenhäusern. Um die Uhr wieder einzuschalten, haltet die obere der beiden Gehäusetasten für einige Sekunden gedrückt. Falls sich die Uhr nicht ausschalten lässt und gar nicht reagiert, haltet die „Home“- und „Zurück“-Taste gleichzeitig für rund 7 Sekunden gedrückt. Dadurch wird ein Neustart erzwungen, der hoffentlich alle Fehler behebt.