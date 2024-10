Apples geheimes Projekt: Was iPhone-Nutzer von der neuen App erwarten können

Das iPhone ist nicht nur ein Smartphone mit einem riesigen App Store, es ist auch eine richtig große Spieleplattform. Im Geheimen arbeitet Apple, einem neuen Bericht nach, aktuell an einer neuen iOS-App, die dem Rechnung trägt. Doch was können die Nutzerinnen und Nutzer davon überhaupt erwarten?

Wie bei der Xbox: Apple entwickelt neue Spiele-App fürs iPhone

Erfahren haben möchte vom neuen Projekt die bekannte Webseite 9to5Mac, und zwar laut eigenen Angaben aus „zuverlässigen Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind“. Demnach arbeitet Apple an einer neuen App-Store-ähnlichen App nur für Spiele (Quelle: 9to5Mac).

Doch die neue App, deren Name noch unbekannt ist, ist am Ende vielmehr als nur ein „Game Store“ fürs iPhone von Apple. Die Anwendung soll nämlich Spiele aus dem App Store, Apple Arcade und dem Game Center an einem zentralen Ort zusammenführen. Wichtig zu wissen: Ersetzen soll sie das Game Center aber nicht, denn die App wird mit dem Game-Center-Profil des Nutzers kurzerhand verknüpft.

In der App gibt es mehrere Registerkarten, darunter auch den Punkt „Play Now“. Dort finden die Nutzerinnen und Nutzer redaktionelle Inhalte und Spielvorschläge. Aber auch Herausforderungen, Bestenlisten und Erfolge bekommen ihren festen Platz. Zugriff hat man ferner auf Spiele direkt aus dem App Store und auch von Apple Arcade, der Spiele-Flatrate. Erwähnt werden im Bericht zudem spezielle Spiele-Events.

So weit geht Apples Liebe zu den Spielen noch nicht – bisher nur ein Konzept:

Darüber hinaus soll die neue App aber auch die Kommunikation unter den Spielern befördern. Apple experimentiert wohl bereits mit einer Art Integration von FaceTime und iMessage in seine neue Spiele-App. Die Redaktion von 9to5Mac kommt zum Fazit: „In der Praxis würde die App wie die Xbox-App für das iPhone funktionieren, in der die Spieler ihren Status und die Aktivitäten ihrer Freunde sehen, nach neuen Spielen suchen und ihre Spielebibliothek überprüfen können.“

Apples Zeitplan bleibt im Dunkeln

Alles mit dem Ziel, das iPhone und weitere Apple-Geräte noch attraktiver für Gamer zu machen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch ungewiss, wann man mit Apples neuer Spiele-App rechnen kann. Denkbar wäre die Vorstellung zusammen mit einem weiteren iOS-18-Update im kommenden Jahr. Möglicherweise benötigt Apple aber noch länger, und die neue App feiert ihre Premiere erst mit iOS 19.

Mit Apple Arcade hat der iPhone-Hersteller schon eine Spiele-Flatrate im Angebot:

Apple Arcade: Spiele im Überblick

