MediaMarkt verkauft smarte Soundbar von Bose zum Aktionspreis

Bei MediaMarkt bekommt ihr im Moment eine hochwertige Soundbar vom Hersteller Bose zum stark vergünstigten Preis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Soundbar von Bose günstig bei MediaMarkt

Die Bose-Smart-Soundbar bietet einen hochwertigen Klang, weist diverse smarte Features auf und ist momentan bei MediaMarkt zum Preis von nur 326,89 Euro statt 549,95 Euro UVP erhältlich (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Bei dem Preis handelt es sich um den finalen Preis nach Abzug des myMediaMarkt-Rabatts, der euch im Warenkorb gutgeschrieben wird. Bedenkt aber, dass das Angebot nur bis zum 10.02.2025 um 9 Uhr gilt.

Anzeige

Bose Smart Soundbar, Schwarz Statt 549,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.02.2025 14:50 Uhr

Das sind die Highlights der Bose-Soundbar

Die Smart-Soundbar von Bose bietet trotz seiner kompakten Bauweise einen raumfüllenden Sound und einen ausgewogenen Klang über das gesamte Frequenzspektrum inklusive kraftvoller Bässe. Durch die optimierte Sprachverständlichkeit werden außerdem Dialoge sehr klar verständlich.

Anzeige

Als smarte Soundbar bietet das Bose-Gerät eine Reihe moderner Features. So verfügt die Soundbar über eine WLAN-Schnittstelle für Streaming-Dienste, eine Bluetooth-Verbindung für das direkte Streamen vom Smartphone, Multi-Room-Fähigkeit für vernetzte Geräte sowie die Möglichkeit der einfachen Bedienung per Sprachsteuerung. Durch diese und die Möglichkeit der App-Steuerung per Smartphone lässt sich die Soundbar auch in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren.

Die Bose-Soundbar weist ein elegantes, schlichtes Design sowie eine hochwertige Verarbeitung auf. Das Gerät kann einfach installiert und flexibel aufgestellt werden, beispielsweise auf einem Tisch oder per Wandmontage.

Anzeige

Für wen lohnt sich die smarte Soundbar von Bose?

Die smarte Soundbar von Bose lohnt sich sicher für jeden, der eine hochwertige Soundbar für die Wiedergabe von Audio und Video sucht. Ein weiterer Vorteil der Soundbar von Bose sind sicher die vielfältigen modernen Funktionen wie Sprach-und App-Steuerung, die auch eine Integration des Geräts in Smart-Home-Systeme ermöglichen.

Bose Smart Soundbar, Schwarz jetzt ab 326,89 € bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.02.2025 14:50 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.