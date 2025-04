Hofladen in der Nähe finden: So klappt’s ganz leicht

Frische Eier, saisonales Gemüse, selbstgemachte Marmelade – doch wo gibt’s das in eurer Umgebung? Wir zeigen euch, wie ihr Hofläden schnell findet.

Warum lohnt sich der Einkauf im Hofladen?

Ihr wollt wissen, woher eure Lebensmittel kommen, legt Wert auf Regionalität und wollt dabei kleine Betriebe unterstützen? Dann ist ein Hofladen genau das Richtige für euch. Die Läden auf dem Bauernhof bieten Produkte direkt vom Erzeuger – oft günstiger als im Bio-Supermarkt. Schade nur, dass viele gar nicht wissen, wo der nächste Hofladen eigentlich ist, denn Google Maps hilft in diesem Fall oft nicht weiter.

Wenn der Einkaufskorb dann voll mit leckeren und gesunden Sachen ist, erfahrt ihr in diesem Video clevere Food-Hacks, mit denen ihr jedes Obst und Gemüse ganz einfach schneidet:

Food-Hacks: So kannst du jedes Obst und Gemüse schneiden

Wie finde ich einen Hofladen in meiner Nähe?

Google Maps zeigt euch leider nicht automatisch alle Hofläden an, vor allem nicht die kleinen mit Selbstbedienung. Aber es gibt Alternativen:

supportyourfarmer.de: Übersichtskarte mit regionalen Höfen und Hofläden

hofladenfinder.org: einfache Suche mit Filter nach Produkten und Öffnungszeiten

heimischehoflaeden.de: Umkreissuche mit über 1.000 Einträgen deutschlandweit

bio123.de-App: findet Bio-Händler und -Produkte in eurer Umgebung

Was wird in einem Hofladen verkauft?

Das Angebot kann je nach Hof stark variieren – ein paar Klassiker findet ihr aber fast immer:

Frisches Obst und Gemüse der Saison

Eier, Milch und Joghurt

Fleisch, Wurst und Käse aus eigener Produktion

selbstgemachte Konserven, Marmeladen, Honig

Backwaren oder selbstgebrannte Schnäpse

Blumen, Pflanzen oder Dekoartikel

Besonders praktisch: Viele Höfe betreiben heute Hofläden mit Selbstbedienung, die 24 Stunden geöffnet sind. Dort zahlt ihr bar oder per Karte und nehmt euch, was ihr braucht – ganz ohne Personal.

Wo befinden sich Hofläden typischerweise?

Klassischerweise findet ihr Hofläden auf dem Land, aber auch in Stadtnähe werdet ihr fündig – besonders in Randbezirken oder an Feldern. Haltet die Augen auf an folgenden Orten:

direkt auf oder neben einem Bauernhof

am Ortsrand oder in kleinen Dörfern

entlang von Landstraßen oder Radwegen

in der Nähe von Wochenmärkten oder Gärtnereien

Tipp: Schaut beim nächsten Ausflug mal nach Schildern wie „Frische Eier ab Hof“ oder „Hofladen geöffnet“. Viele Betriebe machen so auf sich aufmerksam – ganz analog.

Welche Alternativen gibt es noch?

Wenn ihr keinen Hofladen in der Nähe findet, lohnt sich der Blick auf:

regionale Wochenmärkte

Regiomaten oder 24-Stunden-Selbstbedienungsautomaten

Foodsharing-Initiativen und Produkte aus solidarischer Landwirtschaft

