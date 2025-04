Snackautomat in der Nähe finden: So klappt’s

Ihr habt Hunger, aber kein Kiosk weit und breit? 24-Stunden-Automaten helfen euch aus der Patsche. Wir zeigen, wie ihr sie in eurer Umgebung findet.

Was tun, wenn der Hunger plötzlich kommt?

Ein plötzlicher Snackhunger nachts um drei, unterwegs im Nirgendwo oder sonntags, wenn alles zu hat? Kein Problem – Snackautomaten sind rund um die Uhr im Einsatz. Das Einzige, was fehlt: eine gute Übersicht, wo sie eigentlich stehen. Google Maps hilft hier nur bedingt. Wir zeigen euch, wie ihr trotzdem schnell an Chips, Riegel und Co. kommt.

Wie finde ich einen Snackautomaten in meiner Nähe?

Google Maps zeigt leider nicht flächendeckend an, wo sich Snackautomaten befinden. Das liegt daran, dass viele Automaten von Privatleuten oder kleinen Betrieben betrieben werden. Trotzdem gibt es Wege, die Standorte zu finden:

Xibee-App: zeigt euch Automaten in der Umgebung, inklusive Verfügbarkeit und Bezahlmöglichkeiten

SnackFrog-App: Betreiber von bargeldlosen Getränke- und Snackautomaten

Getränke- und Snackautomaten Automaten-Schnüffler: eine Community-App , bei der Nutzer selbst Automaten eintragen

, bei der Nutzer selbst Automaten eintragen Findhilde.de: zeigt Hofläden, Regiomaten und Lebensmittelautomaten auf einer Karte an

auf einer Karte an Farmshops.eu: Karte mit Selbstbedienungsläden und Verkaufsautomaten in ganz Europa

Google Maps kann euch nicht zur zum nächsten Lebensmittelautomaten navigieren. Im Video findet ihr hilfreiche 12 Tipps zum Kartendienst:

Welche Vorteile hat ein Snackautomat?

Ein Snackautomat oder Lebensmittelautomat funktioniert ähnlich wie ein Getränkeautomat. Er hat Snacks, süße oder herzhafte Kleinigkeiten und teilweise sogar regionale Lebensmittel im Angebot. Die Produkte in den Automaten sind rund um die Uhr zugänglich, teilweise ist bargeldlose Zahlung möglich.

Wo überall stehen Snackautomaten?

Snackautomaten findet ihr an vielen Orten, an denen Menschen unterwegs sind oder zu ungewöhnlichen Zeiten versorgt werden möchten. Dabei gibt es bestimmte Standorte, an denen ihr besonders häufig fündig werdet:

an Bahnhöfen und Flughäfen

an Tankstellen

an stark frequentierten Straßen

an Schulen, Unis oder Sportplätzen



in der Nähe von großen Hotels oder Unternehmen

bei Krankenhäusern

Tipp: Haltet bei Spaziergängen oder Autofahrten bewusst Ausschau nach Automaten. Viele davon sind auffällig gestaltet und beleuchtet.

