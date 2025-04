Wie gut kennt ihr eure Heimatstadt? Google Maps hilft euch beim Erkunden

Ihr glaubt, eure Stadt zu kennen? Die „Erkunden“-Funktion auf Google Maps zeigt euch neue Orte in eurer Heimat. Was es damit auf sich hat, erklärt unser Artikel.

Raus aus dem Alltag zu neuen Orten

Die Städte, in denen wir leben, kennen wir meistens sehr gut. Wir haben unsere Stammrestaurants, unser Lieblingscafé und auch in der Freizeit machen wir am Ende oft die gleichen Dinge: Unser Sportverein, der übliche Weg für den Spaziergang mit dem Hund und unseren Lieblingsort in der Natur. Wer etwas Neues ausprobieren will, kann über die „Erkunden“-Funktion auf Google Maps neue Orte kennenlernen.

Mit Google Maps könnt ihr euch Sehenswürdigkeiten aus neuen Perspektiven anschauen. Im Video fliegt ihr um den Berliner Fernsehturm:

„Erkunden“ zeigt spannende Orte direkt bei euch vor der Tür

Wenn ihr Google Maps auf dem Smartphone öffnet, wird euch unten in der Auswahlleiste der Punkt „Erkunden“ angezeigt. Dort entdeckt ihr neben aktuellen Bewertungen verschiedener Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen, die von Google-Maps-Nutzern erstellt wurden, auch weitere Tipps über das, was in eurer Stadt gerade los ist.

Euch werden dann Informationen aus eurer Umgebung angezeigt. (© Screenshot Giga / Google Maps)

Auch für Reisende hilfreich

Dabei ist die Funktion natürlich auch für diejenigen unter euch interessant, die gerade einen Städtetrip planen. Welches Restaurant könntet ihr besuchen? Wo gibt es das beste Café und welche Orte sind gerade besonders beliebt? Hotels in der Nähe werden ebenfalls in der App angezeigt, sodass ihr direkt seht, wo ihr in eurer Umgebung die Nacht verbringen könnt.

Natürlich müsst ihr dafür nicht direkt vor Ort sein. Wenn ihr bei Google Maps in eine andere Stadt zoomt, steht euch die „Erkunden“-Funktion auch dort problemlos zur Verfügung. Dabei werden die Empfehlungen aufgrund eurer von Google Maps erkannten Präferenzen automatisch personalisiert.

Übrigens: Falls ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln verreist oder regelmäßig pendelt, kann euch Google Maps ebenfalls weiterhelfen. Negative Überraschungen hinsichtlich überfüllter Bahnen und Busse gehören dann der Vergangenheit an.

