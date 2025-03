Airbnb in der Nähe – so findet ihr eine Unterkunft mit Google Maps

Airbnb ist eine beliebte Plattform, um online Unterkünfte zu buchen. Google Map erleichtert euch die Anreise und Planung eures Urlaubs.

So findet ihr eine Unterkunft mit Google Maps

Über die Plattform Airbnb könnt ihr schnell und unkompliziert eine Unterkunft buchen, beispielsweise für euren nächsten Urlaub. Doch gerade in fremden Städten fehlt euch wahrscheinlich die Orientierung. Hier ist ein Kartendienst wie beispielsweise Google Maps eine große Hilfe. Dort könnt ihr nicht nur die Lage sehen, sondern auch Fahrtstrecken mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder die eigene Fahrt mit dem Auto planen.



Viele Unterkünfte sind als sogenannte „Points of Interest“ in Google Maps verzeichnet. Gebt einfach in das Suchfeld „Airbnb“ ein und schon seht ihr in einem Kartenausschnitt die entsprechenden Angebote. Damit euch die App passende Vorschläge für eure Umgebung macht, müsst ihr die Standortermittlung aktivieren und Maps die entsprechenden Berechtigungen erteilen.

Unterkünfte auf Google Maps filtern

Über die Filter könnt ihr die Suche noch verfeinern. Ihr habt beispielsweise die Möglichkeit, nur Unterkünfte anzeigen zu lassen, die im Durchschnitt von anderen Usern mit drei oder vier Sternen bewertet wurden. Anders als bei einer Hotel-Suche mit Google Maps könnt ihr jedoch weder die Verfügbarkeit noch den Preis der Unterkunft auf den ersten Blick sehen.



Weitere Unterkünfte findet ihr auf Airbnb

Über die Suche von Google Maps findet ihr eine ganze Menge Ferienwohnungen und Hostels. Das sind zwar oft Anzeigen von airbnb.com, aber es stellt nicht das ganze Angebot dar. Sucht ihr beispielsweise klassische Airbnb-Inserate, also Unterkünfte, die ihr euch mit dem Besitzer oder Eigentümer teilt, müsst ihr auf die Plattform Airbnb selbst beziehungsweise die passende App für Android oder iOS ausweichen.

Dort könnt ihr die Suche viel besser filtern, indem ihr bestimmte Ausstattungsmerkmale oder Preisspannen vorgebt. Außerdem seht ihr auf den ersten Blick, ob die Unterkunft zum ausgewählten Zeitraum noch verfügbar ist, was bei Google Maps nicht möglich ist.



Auch bei der Plattform Airbnb seht ihr eine Karte. Die bietet euch in vielen Fällen allerdings nicht mehr als eine grobe Orientierung. Denn die genaue Adresse einer Unterkunft erfahrt ihr oft erst nach der Buchung.

