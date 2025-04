Unterwegs in unsicheren Gegenden: Dieser Autoschlüssel-Trick hilft in Notfällen

Manchmal will man einfach schnell ins Fahrzeug und weg. Man fühlt sich unsicher. Öffnet man nun das Auto, gehen meist alle Türen auf. Dies kann man umgehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Sicherheitsgefühl stärken

Ihr seid am Abend alleine in einer unheimlichen Gegend unterwegs – und doch seid ihr nicht allein. Ein paar seltsame Gestalten laufen herum, die Stimmung ist unangenehm. Wenn ihr nun euer Fahrzeug mit dem Schlüssel öffnet, um den Ort zu verlassen, gibt es ein Problem: Alle Türen werden geöffnet.

Anzeige

Im Extremfall kann dies gefährlich werden. Ungewünschte Personen könnten euer Auto über eine der anderen Türen betreten. Zumindest der deutsche Autohersteller Mercedes bietet hier mit einer Funktion gute Abhilfe.

Mercedes bietet hierfür eine Lösung

Die Mercedes-Schlüssel, egal ob es sich um moderne Keyless-Go oder ältere Fahrzeugschlüssel handelt, bieten die Möglichkeit, dass nur die Tür des Fahrzeugführers geöffnet wird. Die Türen der Beifahrer bleiben zunächst geschlossen. Damit ist die Wahrscheinlichkeit des Eindringens unerwünschter Personen deutlich reduziert.

Anzeige

Einstellungen am Schlüssel ganz einfach

Falls ihr also einen Mercedes besitzt, könnt ihr mit ganz einfachen Schritten einstellen, dass beim ersten Drücken nur die Fahrertür geöffnet wird. Was müsst ihr machen?

Anzeige

Drückt und haltet die Öffnen- und Schließtaste am Schlüssel zur gleichen Zeit. Nach einigen Sekunden wird der Schlüssel zweimal rot blinken. Nach dem Blinken sollte der Schlüssel neu programmiert sind.

Ab sofort öffnet sich beim ersten Drücken des Schlüssels nur die Tür am Fahrersitz. Damit auch die Türen der Beifahrer geöffnet werden, müsst ihr ein zweites Mal auf den Öffnen-Knopf drücken. Damit ihr sicher gehen könnt, dass die Funktion auch wirklich eingeschaltet ist, probiert sie am besten in einer sichereren und helleren Gegend zunächst einmal aus.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.