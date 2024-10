Kann im Notfall Leben retten: Diesen Knopf im Auto sollten ihr nicht nur als Fahrer kennen

Unfälle während der Autofahrt sind unterschiedlichster Natur. Was aber könnt ihr tun, wenn ihr schnell das Auto stoppen müsst? Dabei hilft ein wichtiger Knopf.

Elektrische Feststellbremse: Für den Notfall das A und O!

Alle, die regelmäßig mit dem Auto fahren, sind mit einer Handbremse vertraut. Vor allem bei schwierigen Anfahrten, beispielsweise bei einer Steigung oder eben auch beim Parken, kommt die Handbremse normalerweise zum Einsatz. Doch seit einigen Jahren gehört die elektrische Feststellbremse zur Grundausstattung eines jeden PKWs.

Dieser Knopf ist für die Sicherheit aller Mitfahrer wirklich wichtig, da er sich im Notfall auch von euren Beifahrern auslösen lässt. Aber wie funktioniert die elektrische Feststellbremse genau?

Im Video erfahrt ihr, wie ihr lange Aufofahrten sicherer gestalten könnt.

Verkehrssicherheit: Tipps für den Urlaub

Unfälle vermeiden: Die elektrische Feststellbremse wirkt sich auf das Bremssystem aus

So wie einst die Handbremse befindet sich die elektrische Feststellbremse am selben Platz, sodass sie während der Fahrt gut zu erreichen ist. Betätigt ihr diesen Knopf, wirkt sich dies auf das gesamte Bremssystem aus, sodass eure Räder eine starke Ausbremsung erfahren.

Das ist vor allem während einer schnellen Fahrt auf der Autobahn von Bedeutung, da bei klassischen Handbremsen in solch einem Fall eine gewisse Drift-Gefahr vorherrschte. Das Auto lässt sich auf diese Weise viel leichter zum Stillstand bringen. Selbst dann, wenn ihr nicht am Lenkrad sitzt, könnt ihr diese Bremsfunktion auslösen.

Bremsen als Beifahrer: Die elektrische Feststellbremse kann Leben retten

Solltet ihr also neben der fahrzeugführenden Person sitzen, könnt ihr die elektrische Feststellbremse also ebenfalls aktivieren, halten und so das Fahrzeug zum Stillstand bringen. Warum das wichtig ist? Möglicherweise tritt der ziemlich unwahrscheinliche, aber nicht unmögliche Fall auf, dass die Bremsen ausfallen oder die Person am Steuer akute, gesundheitliche Probleme bekommt.

Vor allem dann kann sich schnell Panik aufgrund eines möglichen Unfalls breitmachen, doch mithilfe der elektrischen Feststellbremse lässt sich das Auto auch als Beifahrer zum Stillstand bringen. Eine auf dem ersten Blick unscheinbare, aber wahnsinnig wichtige Funktion, die ihr auf jeden Fall kennen solltet, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid.

