EU nimmt ältere Autos ins Visier: Deutsche Fahrer trifft es hart

Deutschlands Autofahrer sind verwöhnt. Nicht nur beim Tempolimit ist der Staat weitaus freigiebiger als in manchen anderen Ländern. Bei der Hauptuntersuchung soll damit nach dem Willen der EU bald Schluss sein. Sie plant jährliche Pflichtinspektionen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ab 10 Jahre: Alte Pkw sollen zur Zwangs-HU

Geht es nach der EU-Kommission sollen in Europa schon bald einheitliche Regeln für die Hauptuntersuchung gelten. Im Fokus stehen dabei ältere Autos ab 10 Jahren aufwärts. Sie sollen zur jährlichen Pflichtinspektion anrücken müssen.

Anzeige

Als Grund führt die EU Sicherheitsbedenken bei älteren Fahrzeugen an. Allein die jährliche Pflicht solle die Zahl der Verkehrstode und verletzter Personen um 1 Prozent senken. Unter anderem zeigten Studien, dass ältere Autos häufiger in Unfälle verwickelt seien, auch die Pannenanfälligkeit steigt und damit das Risiko sicherheitsrelevanter Probleme während der Fahrt.

„Da Autos für den weitaus größten Teil der Todesfälle verantwortlich sind, und selbst wenn technische Defekte nur einen relativ geringen Anteil an den Unfallursachen ausmachen, kann die jährliche Inspektion älterer Autos einen erheblichen Unterschied machen. Dies gilt insbesondere für die Sicherheit“, heißt es in einer Mitteilung der EU-Kommission (Quelle: dpa via t-online).

Anzeige

Härtere Regeln treffen besonders deutsche Autofahrer

Zwei Gründe sorgen dafür, dass die geplanten Regeln seitens der EU gerade in Deutschland einschneidende Veränderungen bedeuten: Erstens müssen Autofahrer in mehreren Ländern schon heute jährlich zur Hauptuntersuchung – umgangssprachlich auch TÜV genannt. Dazu gehören Polen, Belgien und Lettland, wo sogar ab Kauf die jährliche Inspektion Pflicht ist (Quelle: Tagesschau). Auch in Großbritannien müssen ältere Pkw bereits seit langem einmal im Jahr geprüft werden.

Zweitens entspricht die Grenze von 10 Jahren fast genau dem Durchschnittsalter deutscher Autos. Das liegt laut Statistischem Bundesamt für 2024 bei 10,3 Jahren. Entsprechend dürften viele Autos und deren Fahrer betroffen sein, bei weitem nicht nur Oldtimer.

Anzeige

Aber: Es gibt noch weit laxere Regeln in Europa, wo die Einschnitte entsprechend noch härter sein dürften. In Frankreich und Italien etwa ist die Inspektion wie in Deutschland alle zwei Jahre verpflichtend. Neuwagen allerdings sind für vier Jahre ausgenommen, in Deutschland nur für drei.

Ob die Änderungen so kommen, wie geplant, ist noch nicht entschieden. Dem Vorschlag der EU-Kommission müssen zunächst das Europaparlament und die dann die Staaten der EU zustimmen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.