Wenn ihr spontan ins Restaurant wollt, ist Google Maps der ideale Helfer

Ihr gehört eher zur spontanen Sorte und wollt eure Unternehmungen mit euren Freunden flexibel gestalten? So geht das auch mit Restaurantbesuchen.

Google Maps – der Freund und Helfer für spontane Schlemmer

Bestimmt kenn ihr es: Ihr seid mit euren Freunden unterwegs und genießt den Tag so richtig – mit guten Gesprächen, guter Gesellschaft und sogar noch eine Portion Bewegung, doch auf einmal packt euch dann der Hunger.

Es kann schonmal vorkommen, dass man in Gesellschaft guter Freunde mal die Grundbedürfnisse vergisst! Naja, zum Glück leben wir in Zeiten, in welchen man einfach schnell das Handy schnappen und sich ein passendes Restaurant raussuchen kann. Die entsprechenden Filter von Google Maps kennt ihr ja wahrscheinlich bereits.

Ihr könnt über Google Maps herausfinden, ob ein Restaurant gerade geöffnet hat und meist auch gleich die Speisekarte anschauen. Bei Google Maps wird oft eine Telefonnummer angezeigt, über die ihr bestellen oder reservieren könnt. Ab sofort gibt es außerdem eine Funktion, die euch die direkte Reservierung ermöglicht.

Im Video zeigen wir euch weitere Tipps für Google Maps.

Google Maps macht es euch jetzt richtig einfach

Die neue Funktion auf Google Maps ermöglicht euch die direkte Reservierung, ohne vorher die Website des Restaurants durchforsten zu müssen. Die Funktion ist noch nicht mit vielen Restaurants verknüpft, aber ihr findet bestimmt ein paar Orte in eurer Nähe, die sie anbieten.

Wenn ihr durch die Liste der Restaurants scrolled, wird euch die Option zur Direktreservierung direkt angezeigt. Die Reservierung läuft über andere Anbieter, funktioniert aber super einfach.

Auf Google Maps seht ihr manchmal die Funktion „Tisch reservieren“. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Seht ihr bei einem Restaurant die Funktion „Tisch reservieren“, könnt ihr diese Verknüpfung anklicken und werdet anschließend auf einen Anbieter wie OpenTable oder Quandoo weitergeleitet. Dort gebt ihr wie angefordert eure Daten an und schon ist euer Tisch reserviert.