Wenn ihr mit Einschränkungen lebt, achtet auf dieses Symbol bei Google Maps

Google Maps bietet für Personen, die mit Einschränkungen reisen, eine hilfreiche Funktion. Mit dem Rollstuhlsymbol wird schnell klar, welcher Ort für sie gut erreichbar ist.

Reisen mit Rollstuhl und Kinderwagen bedarf Vorbereitung

Leider ist die Barrierefreiheit in Deutschland immer noch nicht so ausreichend ausgebaut, dass dieses Symbol nicht mehr nötig wäre. Das Rollstuhlsymbol auf Google Maps zeigt an, welche Orte barrierefrei für eingeschränkt Reisende betretbar sind.

Auch wenn man im Jahr 2025 hoffen dürfte, dass dies mehr oder weniger alle Orte sind, gibt es doch noch einiges in Sachen Barrierefreiheit in Deutschland zu tun. Deshalb schauen wir einmal genau auf dieses Symbol, das die Reise erleichtern soll.

Funktion muss aktiviert werden

Die Funktion zur Anzeige von barrierefreien Orten muss in den Einstellungen aktiviert werden. Danach werden laut Google Maps rollstuhlgerechte Merkmale wie Eingänge, Sitzgelegenheiten, Toiletten und Parkplätze stärker hervorgehoben.

In den Einstellungen könnt ihr barrierefreie Orte auswählen. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Guckt ihr euch nun verschiedene Ziele auf Google Maps an, dann seht ihr nützliche Informationen, die euch barrierefreie Orte anzeigen. Zum Beispiel für das Frankfurter Goethe-Haus erfahrt ihr, dass es einen barrierefreien Eingang und ein barrierefreies WC gibt. Je nach Zielort werden weitere Informationen gegeben, etwa über spezielle Sitzmöglichkeiten, Parkplätze oder ähnliches.

Im Frankfurter Goethe-Haus gibt es einen barrierefreien Eingang. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Google Maps kann noch mehr – weitere Tipps für die App bekommt ihr im Video.

Barrierefreiheit im ÖPNV

Google Maps kann betroffenen Personen auch die Barrierefreiheit in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln anzeigen. Dabei ist es aber auf eure Mithilfe angewiesen. Wenn ihr mit einer Bahn oder einem Bus unterwegs seid, könnt ihr bei Google Maps verschiedene Informationen zum Fahrzeug angeben.

Tut ihr das regelmäßig, helft ihr euren Mitreisenden, die sich damit auf die Situation im Fahrzeug in jeglicher Hinsicht einstellen können. Für die Barrierefreiheit kann aus verschiedenen Optionen ausgewählt werden, die ihr im folgenden Bild noch einmal sehen könnt.